- Consiliul Local Brașov a aprobat tarifele pentru sezonul de schi 2018 – 2019, din Poiana Brașov. Sunt creșteri de tarife, comparativ cu cele practicate anul trecut. Consilierul local independent Șerban Șovaiala a remarcat faptul ca in urma asociere cu Ana Hotels, Primaria Brașov asigura partea de cheltuieli,…

- Trecut cu vederea în România din cauza polemicii referitoare la referendumul pentru definirea familiei, în aceasta miercuri are loc în Parlamentul European (PE) un vot eferitor la emisiile de dioxid de carbon care ar putea ”dinamita” piața auto globala, prin restricții…

- Deputatii din Parlamentul European au aprobat recent un mandat pentru inceperea negocierilor cu statele membre cu privire la noile reguli armonizate in domeniul dreptului de autor. Propunerea de directiva referitore la protejarea publicatiilor de presa in cazul utilizarilor digitale are mai multe puncte,…

- Parlamentul European pregatește o noua legislație pentru emisiile de dioxid de carbon ale mașinilor, una care se anunța deja semnificativ mai dura decat cea din prezent. Parlamentarii au oferit marți un vot consultativ prin care recomanda adoptarea unor ținte dure pentru reducerea emisiilor. Astfel,…

- Parlamentul European va vota in 10 septembrie stabilirea unor noi obiective pentru emisiile medii de dioxid de carbon pentru constructorii auto. Propunerea actuala este ca Parlamentul sa aprobe o reducere drastica a emisiilor pentru a forța constructorii sa lanseze cat mai multe modele electrice. Totuși,…

- Ministrul Transporturilor a semnat ordinul prin care se interzice omologarea in Romania a masinilor cu volan pe partea dreapta, scrie Profit.ro . Interdictia va intra in vigoare dupa ce ordinul va fi publicat in Monitorul Oficial. Proiectul de ordin de ministru a fost in dezbatere publica pana la finalul…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 31 de voturi "pentru” si 10 voturi "impotriva”. Consilierii generali USR au votat impotriva proiectului. "In perioada 2011-2016, Primaria Capitalei a alocat un pic peste 1 milion de euro pe an pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic. Noi am alocat…

- Parlamentul European a votat joi impotriva unei propuneri ce prevedea introducerea unor reglementari mai dure de protecție a drepturilor de autor, in contextul unei dezbateri acerbe pe aceasta tema, informeaza ediția europeana a site-ului Politico.Votul a fost unul strans, fiind inregistrate…