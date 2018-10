Eurodeputatii au aprobat marti impunerea unei cote de 30% de programe europene pentru media audiovizuale, inclusiv platformele video la cerere, precum si reguli care intaresc protectia copiilor, relateaza AFP.



Cu 452 de voturi pentru si 132 de voturi contra, eurodeputatii reuniti la Strasbourg au adoptat o legislatie care se va aplica pentru toti difuzorii, printre care Netflix, YouTube sau Facebook, precum si in cazul transmisiunilor in direct pe platformele de partajare video.



Una dintre regulile adoptate fixeaza la 30% cota continutului european in cataloagele platformelor…