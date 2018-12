Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a dat cu bata in balta criticand acordul de divort incheiat intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, o palma pentru prim-ministrul britanic, Theresa May, in momentul in care ea se chinuie sa-si convinga tara, potrivit La Libre, citat de Rador. "Pare a fi un acord…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, duminica, dupa ce liderii UE au aprobat acordul cu privire la Brexit, ca acordul negociat este cel mai bun posibil si va fi supus votului parlamentului luna viitoare, relateaza standard.co.uk.“Am negociat cel mai bun acord posibil. Acesta este cel…

- Parlamentul European va vota acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) in ianuarie sau februarie, a declarat duminica presedintele legislativului european, Antonio Tajani, citat de EFE. ''Ac...

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza agentiile...

- Premierul britanic, Theresa May, nu vede “nicio alternativa la acordul negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit miercuri", relateaza duminica The Sun citat de Rador. Nu exista alt acord pe masa, avertizeaza ea.

- Guvernul britanic a aprobat, miercuri, dupa o sedinta maraton, acordul pentru Brexit, de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avut joi o reactie pesimista in legatura cu acordul cu Brexit, iar...

- Victor Negrescu, fost ministru, susține ca daca acordul pentru Brexit cu UE va fi aprobat, romanii vor avea aceleași drepturi ca pana acum."Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garanții ferme pentru romanii din Marea Britanie.…

- Japonia ar primi Marea Britanie post-Brexit cu ''bratele deschise'' in Acordul de parteneriat transpacific (TPP), a declarat luni premierul Shinzo Abe, citat de Financial Times, relateaza Dpa, potrivit Agerpres. Abe a afirmat ca Marea Britanie va ramane "dotata cu putere globala'' dupa ce…