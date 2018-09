Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 21 septembrie, la sediul din București al Biroului de Informare pentru Parlamentul European din Romania s-a desfașurat ceremonia de recunoaștere a implicarii cadrelor didactice și a elevilor in programul „Școli-ambasador ale Parlamentului European" (EPAS).Festivitatea de ...

- 'As vrea sa va avertizez: esecul Uniunii Europene de a gasi solutii democratice si functionale la aceasta criza actuala ar duce in mod inevitabil la triumful sovinismului si la renasterea conflictelor nationaliste', a pledat liderul grec, primit in hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca inca nu a vorbit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si ca urmeaza sa discute cu acesta, dar “ideea nu este de a scuza pe cineva”, in cazul violentelor de la protestul din 10 august, ci de a-i comunica sa fie asteptate rezultatele…

- Prim-ministrul Viktor Orban va lua parte la sesiunea plenara a Parlamentului European din 11 septembrie cand este programata discutarea raportului Comisiei pentru libertati civile privind statul de drept in...

- "Dupa discutii cu mai multi colegi din Parlamentul European, voi depune la inceputul sesiunii de toamna a Parlamentului European o solicitare de excludere a PSD-ului din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European. Voi inainta conducerii Grupului un dosar…

- Parlamentul European a votat joi impotriva unei propuneri ce prevedea introducerea unor reglementari mai dure de protecție a drepturilor de autor, in contextul unei dezbateri acerbe pe aceasta tema, informeaza ediția europeana a site-ului Politico.Votul a fost unul strans, fiind inregistrate…

- Igor Dodon a declarat joi, 5 iulie, ca rezolutia votata in Parlamentul European privind criza politica dupa invalidarea alegerilor din Chisinau „este inca un rezultat al luptei politice dintre partidele de dreapta si al abuzurilor guvernarii, comise incepand cu limitarea atributiilor presedintelui si…

- Campania electorala va putea sa se desfașoare și in ziua scrutinului. Este vorba despre alegerile pentru președintele Romaniei și Parlamentul European, care va incepe cu 30 de zile inaintea scrutinului, fiind permisa chiar si in ziua alegerilor, au decis senatorii, prin adoptarea unei propuneri legislative…