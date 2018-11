Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului European a adoptat marti, 13 noiembrie, rezolutia cu privire la statul de drept din Romania. Au fost 473 de voturi pentru, 151 impotriva si 40 de abtineri.Stire in curs de actualizare.

- Parlamentului European dezbate si voteaza marti rezolutia privind statul de drept din Romania. Textul semnaleaza ingrijorarea institutiei UE referitoare la modificarea legislatiei penale si judiciare din prisma potentialului de a submina independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie.

- Rezolutia privind statul de drept din Romania va fi supusa votului in plenul Parlamentului European martea viitoare pe 13 noiembrie, au decis in urma cu putin timp liderii Legislativului european reuniti la Bruxelles in sedinta Conferintei presedintilor.

- Europarlamentarii sunt ingrijorați de rezoluția Parlamentului European despre statul de drept din Romania, care va fi dezbatuta in luna noiembrie. Printre efectele enumerate de aceștia pentru MEDIAFAX se numara intarzierea aderarii la zona euro, dar și imaginii Romaniei in Uniunea Europeana.Europarlamentarul…

- Europarlamentarii sunt ingrijorati de rezolutia Parlamentului European despre statul de drept din Romania, care va fi dezbatuta in luna noiembrie. Printre efectele enumerate de acestia pentru MEDIAFAX se numara intarzierea aderarii la zona euro, dar si deteriorarea imaginii Romaniei in Uniunea Europeana.

- Parlamentul European ar urma sa voteze pe 14 noiembrie, in cadrul plenarei de la Strasbourg, rezoluția privind statul de drept din Romania, potrivit proiectului de agenda publicat pe site-ul PE, dupa ce dezbaterea in acest sens a avut loc tot la Strasbourg pe 3 octombrie.

- Deputatul PNL, Gigel Stirbu, a anuntat, ca va propune in sedinta de marti a BEX al partidului, ca europarlamentarii PNL sa nu voteze rezolutia din Parlamentul European privind statul de drept in Romania, deoarece tara noastra nu trebuie sa piarda fonduri europene din aceasta cauza.