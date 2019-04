Parlamentul European a adoptat regulile de protecţie a avertizorilor de integritate Parlamentul European (PE) a adoptat marti regulile care protejeaza avertizorii de integritate in UE, astfel incat acestia sa poata avertiza direct opinia publica asupra unor fraude, fara a se teme de represalii, se mentioneaza intr-un comunicat al PE. Noile norme, adoptate cu 591 de voturi pentru, 29 impotriva si 33 de abtineri, convenite deja de negociatorii Parlamentului cu ministrii UE, contin noi reglementari la nivel european pentru protectia avertizorilor de integritate ce semnaleaza incalcari ale dreptului european in diverse domenii, precum achizitiile publice, serviciile financiare, spalarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

