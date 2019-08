Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis Vioricai Dancila ca va vota motiunea de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului sau, sustin surse politice pentru Adevarul. Practic, Tariceanu va pune umarul la daramarea Guvernului din care a facut parte timp de aproape trei ani. Premierul i-a cerut…

- ''Probabil ca rezultatul va fi in jurul acestei cifre. E un semn incurajator pentru ca diferența fața de moțiunea trecuta a crescut. E un semn ca urmatoarea moțiune va avea succes'', a declarat Dan Barna, dupa votul pentru moțiunea de cenzura impotriva Guvernului.

- El a amintit ca parlamentarii Pro Romania vor vota la vedere pentru motiunea de cenzura, deoarece considera ca Romania are nevoie de un Guvern mult mai bun decat cel actual, dar totodata nu poate fi alaturi de partidele de dreapta. “Inca nu suntem si nu putem fi alaturi de partidele de dreapta!…

- Motiunea de cenzura va fi dezbatuta si votata in Parlament marti de la ora 14,00, au decis Birourile permanente reunite. Potrivit deciziei Birourilor, Guvernului i se aloca 60 de minute pentru dezbatere, iar parlamentarii vor avea la dispozitie 79 de minute, astfel: PSD - 35 minute, PNL - 16 minute,…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi citita miercuri, de la ora 15,00, in Parlament, urmand ca dezbaterea acesteia sa aiba loc marti, 18 iunie, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. "Am picat de acord cu liderii de grup ca tot astazi, la ora 15,00, sa se citeasca motiunea.…

- Partidul National Liberal va depune miercuri motiunea de cenzura impotriva Guvernului, au declarat surse politice. Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta, saptamana trecuta, ca proiectul motiunii de...

- Partidul lui Victor Ponta, Pro Romania, a decis duminica, in cadrul ședinței Delegației Permanente, sa il propuna pe Sorin Cimpeanu pentru funcția de prim-ministru la negocierile pentru moțiunea de cenzura care va fi depusa saptamana aceasta de PNL, și la discuțiile cu Președintele Iohannis in cazul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma cu puțin timp, in direct la Romania TV, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului e gata și va fi depusa in curand la Parlament. El a spus ca va negocia cu toate partidele, mai puțin cu PSD."Vom purta negocieri cu toata lumea. Vom merge…