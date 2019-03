Parlamentul din Tirana, sub asediul protestatarilor Mai multi sustinatori ai Partidului Democrat din Albania au incercat joi sa intre cu forta in cladirea Parlamentului, in semn de protest fata de Guvern, potrivit Euronews. Nu este pentru prima data cand protestatarii incearca acest lucru. La inceputul lunii politistii au trebuit sa utilizeze gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a impiedica o tentativa similara. Protestatarii solicita organizarea de alegeri anticipate pe fondul mai multor acuzatii de coruptie si frauda electorala la adresa Guvernului. Uniunea Europeana a solicitat autoritatilor de la Tirana sa intensifice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O petitie pentru revocarea Articolului 50 si pentru ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana a depasit patru milioane de semnaturi in mai putin de trei zile, informeaza Euronews. Petitia a fost postata pe site-ul Parlamentului...

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat marți seara ca Irlanda este dezmagita de decizia Parlamentului britanic de a respinge acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters. "În ultimele zile au existat predicții ca acest…

- Opozitia pro-europeana din Republica Moldova a refuzat propunerea Partidului Democrat pentru formarea unei aliante de guvernamant dupa alegerile parlamentare, incheiate fara un invingator majoritar. Vicepresedintele democratilor aflati la putere sustine ca noua guvernare trebuie sa continue apropierea…

- O asociatie de profesionisti a cerut Guvernului si Parlamentului alocarea unui buget in anul 2019 pentru formarea/reconversia profesionala a 20.000 de profesionisti, in conditiile in care cererea de forta de munca este in continua crestere, atat in Romania cat si in Uniunea Europeana (UE), iar transportatorii…

- Oficialii din Guvernul britanic au început „sa lucreze serios” pentru a menține Marea Britanie în uniunea vamala a Uniunii Europene, ca metoda de salvare a acordului pentru Brexit, au declarat mai multe surse guvernamentale citate de cotidianul The Independent citat de Mediafax.Mai…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat ca se va întoarce la Bruxelles pentru a-si salva acordul Brexitului respins de deputati, carora nu le-a oferit luni planul alternativ pe care-l cereau, relateaza AFP. Conducatoarea consevatoare i-a anuntat luni pe deputati…

- Parlamentul de la Londra urmeaza sa se pronunțe, marți seara, asupra acordului de „divorț” convenit cu Uniunea Europeana de catre premierul britanic Theresa May, un vot istoric ce ar uma însa sa marcheze o respingere usturatoare a documentului, agravând incertitudinea cu privire…

- Guvernul României va prelua un rol de conducere în Uniunea Europeana, în contextul disensiunilor pe care le are cu Bruxellesul din cauza situației sistemului judiciar, comenteaza corespondentul Kit Gillet într-un editorial publicat în cotidianul The New York Times.…