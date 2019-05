Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis a insistat pe langa liderii europeni, in cadrul summitului de la Sibiu pentru a obține o noua sancțiune pentru Romania din partea Comisiei Europene. Dragnea considera ca prin aceasta strategie Iohannis iși pregatea terenul pentru…

- Intr-o conferința de presa ținuta la Bruxelles, președintele Comisiei Europene considera ca, in mandatul sau, care se incheie in luna octombrie, a comis doua erori: a pastrat tacerea in cursul dezbaterilor referitoare la Brexit și a reacționat prea tarziu la scandalul financiar LuxLeaks. Domnia sa a…

- Economia italiana a crescut cu aproximativ 0,1% in primul trimestru din 2019, a estimat banca centrala a Italiei, sugerand ca tara a depasit recesiunea in care a intrat in a doua parte a anului trecut, scrie presa internaționala. În buletinul său economic trimestrial, Banca Italiei a informat…

- Eurodeputatii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept si de combaterea eficienta a fraudelor si coruptiei, potrivit unui comunicat de presa al PE. Conform proiectului legislativ, Comisia Europeana…

- Comisia Europeana invita Guvernul sa respecte pe deplin principiul cooperarii loiale, consacrat de tratat, in ceea ce privește procedura de selecție a procurorului general european, aratand ca toți candidații trebuie sa poata participa nestingherit la toate etapele procedurii de selecție, a declarat…

- Viktor Orban a dat de inteles ca Guvernul ungar ar putea relua campaniile media impotriva institutiilor Uniunii Europene, intr-un moment in care partidul sau nationalist, Fidesz, tureaza motoarele in vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai, transmite Reuters. Partidul Popular European (PPE)…

- Guvernul va modifica saptamana viitoare OUG 114/2018 printr-o noua ordonanta de urgenta, iar una din principalele modificari va fi stabilirea ROBOR in functie de tranzactiile interbancare si zilnice pe trimestrul anterior, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a fost întrebat…

- ARAD. In perioada 12-15 martie 2019, in organizarea ANPCDEFP, s-a desfașurat la București seminarul internațional „FuturE+”. Reprezentanta Colegiului Național „Moise Nicoara” Arad, prof. Liliana Negrila, a luat parte la acest eveniment alaturi de alți 125 de participanți din 24 de state membre…