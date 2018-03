Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Pristina a ratificat miercuri acordul privind frontiera dintre Kosovo si Muntenegru, informeaza Reuters, citata de agerpres.ro.Votul a fost perturbat de partidul de opozitie Vetevendosje, care a lansat de patru ori gaze lacrimogene in timpul sedintei. Politia a arestat zeci…

- Rusia este ”foarte probabil” vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, a acuzat luni, in Parlament, premierul britanic Theresa May, transmote The Associate Press si BBC News conform News.ro . Un fost agent dublu rus si fiica sa au fost otraviti cu un agent neuritixic de uz militar de tipul celor dezvoltate…

- Moscova a respins luni drept un ”spectacol de circ” acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skropal si a fiicei acestuia, Iulia, relateaza The Associated Press.

- Parlamentul maltez a adoptat in unanimitate un amendament la Constitutie prin care scade la 16 ani varsta minima a participantilor la alegerile generale si referendumuri nationale, scrie The Associated Press.

- Rada Suprema a Ucrainei a ratificat Acordul intre Guvernul Ucrainei și cel al Republicii Moldova privind controlul comun asupra persoanelor, vehiculelor și a bunurilor in punctele comune de trecere a frontierei. 234 de deputați au votat in favoarea acestei decizii, in timp ce numarul minim necesar de…

- Statele din Balcanii de Vest trebuie sa continue aplicarea reformelor, pentru a putea deveni membre ale Uniunii Europene, a declarat joi dupa-amiaza Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, citat de site-ul agentiei Reuters. Jean-Claude Juncker a efectuat in ultimele zile un turneu in Serbia,…

- Dupa diferendul nerezolvat dintre Croatia si Slovenia, doua dintre tarile sale membre, Uniunea Europeana a avertizat ca nu va importa dispute teritoriale: tarile candidate la aderare din Balcani trebuie sa si le rezolve, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Un acord din 2009 între Tirana…

- Rada Suprema a Ucrainei a ratificat Acordul interguvernamental cu Republica Moldova privind controlul comun al persoanelor, vehiculelor, bunurilor și obiectelor aflate in punctele de control comun la frontiera de stat moldo-ucraineana. Potrivit presei ucrainene, au votat pentru aceasta decizie 234 de…

- Parlamentul, in ședința de astazi, a ratificat Convenția intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit. Documentul a fost semnat la Tbilisi pe 29 noiembrie 2017. Scopul acestuia este dezvoltarea…

- Sase tari din Balcani - Macedonia, Serbia, Albania, Muntenegru, Bosnia si Kosovo - aspira sa adere la Uniunea Europeana, insa Bruxellesul a avertizat ca drumul care trebuie parcurs ramane unul lung, relateaza AFP. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, aflat in turneu in Balcani, a reiterat…

- Reuniunea de la Sofia, gazduita de premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, are loc dupa publicarea strategiei UE cu privire la modul aducerii regiunii Balcanilor, in care Rusia, China si Turcia au de asemenea interese,…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a pledat luni, la Londra, pentru aderarea tarilor din Balcani la UE, pe care le-a calificat drept 'elevi excelenti', transmite AFP. ''Noi toti am incercat sa demonstram ca putem…

- Barbatul care a intreprins un atac cu o grenada impotriva Ambasadei SUA in Muntenegru, dupa care s-a sinucis, a lasat o scrisoare in care le cere iertare rudelor sale, potrivit presei muntenegrene, relateaza vineri AFP. Veteran al razboiului din Kosovo (1998-1999) si decorat de catre fostul presedinte…

- Potrivit sursei citate, barbatul ar fi locuit in orasul Podgorica. "Autoritatile iau masurile necesare pentru a rezolva cazul si pentru a asigura siguranta staff-ului ambasadei Statelor Unite”, a spus ministrul de interne din Muntenegru, Mevludin Nuhodzic, intr-un mesaj video. Intr-o…

- Comisia Europeana a relansat procesul de extindere a Uniunii cu sase tari din Balcanii de Vest: Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru, Bosnia si Hertegovina si Macedonia, Serbia si Muntenegru. Dar pentru aceasta regiune se bat si alti actori precum Rusia si China.

- Kosovo si Muntenegru au anuntat vineri ca au ajuns la o intelegere cu privire la acordul de demarcare a granitei din 2015, pas necesar pentru ca locuitorii din Kosovo sa obtina dreptul de a calatori fara viza in Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele Kosovo, Hashim Thaci, a subliniat…

- Printre subiectele ce vor fi abordate de ministri se numara teme de actualitate, precum: Siria, Balcanii de Vest si Coreea de Nord, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres. Cu aceeasi ocazie, ministrii de Externe europeni vor avea o sesiune comuna de lucru…

- Noi potentiale state membre ale Uniunii Europene din Balcanii de Vest si situatia din Siria, precum si Coreea de Nord vor fi principalele subiecte ce vor fi discutate joi si vineri de ministrii de externe din UE la o reuniune la Sofia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Reuniunea ministeriala…

- Sase tari grupate in Balcanii de Vest, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Bosnia si Hertegovina. Albania si Kosovo, au primit unda verde pentru inceperea procesului de aderarea la UE, ca urmare a unei declaratii oficiale facute pe 6 februarie 2018 de Comisia Europeana la Strasburg. Pentru Serbia si Muntenegru,…

- Premierul Viktor Orban a declarat vineri ca Ungaria va semna un acord cu Romania pentru livrarea a patru miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, intelegere care va incheia monopolul Rusiei in tara sa, conform agentiei The Associated Press. In urma unei intrevederi cu premierul sarb Ana Brnabic,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri pe Twitter ca a ratificat acordul bugetar votat de Congres in cursul noptii, punand astfel capat asa-numitului 'shutdown', inchiderea partiala a administratiei federale, care a durat de data aceasta opt ore, transmite AFP. Acordul bugetar,…

- Parlamentul a ratificat Acordul intre Guvernul Republicii Moldova și Azerbaidjan privind cooperarea in domeniul militar, intocmit la Chisinau, la 24 aprilie 2017 si la Baku, la 12 iunie 2017.

- Comisia Europeana a adoptat, saptamana aceasta, o noua Strategie de Extindere, oferindu-și sprijinul pentru Balcanii de Vest - Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru și Serbia - insistand, insa, ca aceste state trebuie sa faca mai rapid reforme și sa adopte valorile UE, daca doresc integrarea…

- Comisia Europeana a prezentat marti on strategie de aderare pentru sase tari balcanice intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters. Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru si Serbia.

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters.

- Premierul bulgar Boiko Borisov i-a acuzat pe liderii occidentali ca inventeaza tto felul de pretexte pentru a mentine Bulgaria in afara Spatiului Schengen, transmit agentiile BTA si Novinite. 'Este o mare nedreptate aici. Frontiera cel mai bine pazita este aici, miliarde sunt investite in…

- Pe baza unor rapoarte venite de la serviciile secrete, ministrul Securitații din Bosnia spun ca Moscova pregatește mercenari sârbi care au misiunea de a înființa o unitate paramilitara la Sarajevo. Într-un articol aparut în The Guardian, se scrie…

- Uniunea Europeana a avertizat vineri Kosovo ca relatiile cu blocul comunitar vor suferi daca desfiinteaza un tribunal pentru crime de razboi legat de lupta sa sangeroasa pentru independenta, relateaza Reuters. Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine…

- Ministrul insarcinat cu Irlanda de Nord James Brokenshire si-a anuntat luni demisia din functie, din motive de sanatate, in contextul in care premierul Theresa May incepe un nou an politic cu o remaniere a Guvernului, scrie The Associated Press. May incearca sa-si consolideze ”autonomia” inaintea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter a avut loc astazi in Muntenegru, la ora locala 10.46 12.46 Ora Romaniei . Seismul s a produs la coordonatele 42.67 N, 19.92 E, la o adancime de 10 km.Distantele fata de cele mai apropiate orase sunt: 60 km NE de Podgorica, Muntenegru si 30 km Vest…

- "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri, un moment de criza politica profunda. Astazi, datorita deciziilor indraznete si a unei colaborari excelente, aceste crize au fost abordate si rezolvate in cea mai…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…

- Sebastian Ghița, fost deputat al Romaniei, fugar in dosare de mare corupție, s-ar ocupa de afaceri in Serbia, acolo unde a fost depistat de organele judiciare și unde se judeca cererea de extradare, afirma surse apropiate deputatului. Potrivit acestora Sebastian Ghița ar fi avut in urma cu aproximativ…

- Turcia si Rusia au semnat un acord de finantare a achizitionarii unor sisteme antiracheta ruse in valoare de 2,5 miliarde de dolari, potrivit presei turce, scrie The Associated Press. Acordul de imprumut, in vederea achizitionarii a patru baterii de rachete sol-aer de tip S-400, a fost semnat vineri,…

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere detalii cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.