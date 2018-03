Parlamentul din Kosovo a ratificat acordul cu Muntenegru privind linia de demarcaţie Documentul a fost aprobat cu 80 de voturi pentru si 11 impotriva, in conditiile in care erau necesare cel putin 80 de voturi pentru a trece initiativa.



Rezolvarea disputei privind granita cu Muntenegru reprezinta o cerinta fundamentala pentru Kosovo din partea Uniunii Europene in vederea obtinerii dreptului la calatorii fara viza in statele membre.



Partidul de opozitie Vetevendosje a protestat vehement impotriva acestei decizii si sustine ca, in urma votului, Kosovo a pierdut o parte din teritoriu. Majoritatea expertilor internationali au respins insa aceasta ipoteza.



- Comitetul parlamentar britanic care supervizeaza negocierile cu privire la Brexit sugereaza intr-un raport publicat duminica faptul ca retragerea Marii Britaii din Uniunea Europeana ar putea fi intarziata, avand in vedere progresele slabe in discutiile dintre Londra si Bruxelles, relateaza AFP, preluata…

- MAE anunta intr-un comunicat ca sustine declaratia Inaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate privind anexarea ilegala a peninsulei Crimeea si „condamna ferm“ incalcarea principiilor si normelor de drept.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra…

- Dupa ce presedintele american, Donald Trump, l-a concediat pe secretarul de Stat Rex Tillerson, inlocuindu-l cu seful CIA Mike Pompeo, serviciul de informatii american a avut nevoie de un nou conducator. Aleasa administratiei americane a fost Gina Haspel, dar numirea ei ar putea pune niste probleme…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei în cazul în care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters,

- Ministrul Carmen Dan participa joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne, informeaza un comunicat de presa al MAI. Potrivit sursei citate, discutiile vor fi axate pe cooperarea in cadrul misiunilor/operatiilor PSAC - Politica de Securitate si Aparare Comuna a…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut…

- Klaus Iohannis, viitorul presedinte al Consiliului European? Informatie surprinzatoare pe scena politica. Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei.…

- Marea Britanie nu se va razgandi in legatura cu decizia sa de a parasi Uniunea Europeana si in prezent politicienilor le revine sarcina sa puna in aplicare aceasta hotarare, a declarat vineri premierul britanic Theresa May. ''Nu ne vom gandi inca o data asupra Brexit-ului. Poporul britanic a votat pentru…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de management pentru Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, impreuna cu reprezentantii Secretariatului Tehnic Comun din Suceava, a organizat miercuri, 28 februarie a.c., la Chisinau, o sesiune…

- Norvegia, un stat cu putin peste 5 milioane de locuitori si cu un PIB de 370,6 miliarde de dolari, se mentine pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, depasind cele mai puternice natiuni din punct de vedere economic si sportiv, Statele Unite, Germania si Canada. Norvegia…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut sambata, la Munchen, o intalnire cu presedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, in cadrul careia s-a discutat despre cooperarea in domeniul militar, avand in vedere ca Ministerul Apararii Nationale urmeaza sa dezvolte programul…

- Senatorul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, a participat la Conferința interparlamentara cu ocazia preluarii președinției prin rotație a Uniunii Europene de catre Bulgaria. La Conferința au participat toți președinții comisiilor…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a avut sambata o intrevedere cu Comisarul UE pentru Politica Europeana de Vecinatate si Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, in marja Conferintei de securitate de la Munchen. Cei doi oficiali au discutat despre actiunile Republicii Moldova in realizarea agendei…

- In prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare, partajarea echitabila a responsabilitatilor, precum si pe modernizarea Aliantei, adaptarea institutionala si a structurii de comanda a NATO. Cina de lucru, cu participarea…

- Mihai Fifor, la Bruxelles Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, în prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra…

- Uniunea Europeana a decis, prin majoritatea voturilor deputatilor, ca anul sa nu mai fie impartit in ora de iarna si ora de vara. Astfel, s ar putea ca luna viitoare sa nu mai fim nevoiti sa dam ceasul inainte, scrie Playtech.ro, preluat de Digi 24.La sfarsitul anului trecut, Lituania a inaintat o cerere…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a subliniat faptul ca extinderea Uniunii in Balcanii de Vest va ramane o prioritate pentru președinția romana a Consiliului, in condițiile in care, aceasta regiune este esențiala pentru viitorul Uniunii Europene.…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a atras atenția ca operațiunile militare ale Turciei impotriva majoritații kurde din Afrin risca sa pericliteze discuțiile de la Geneva, care raman singura cale inainte pentru o pace durabila in Siria. Declarația…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana determina schimbari majore și in politica de putere in interiorul Uniunii Europene, fața de cea care a fost gandita la vremea conceperii sistemului de vot și a proporțiilor in modul de luare a deciziei.

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut o întrevedere cu Bridget Brink, Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru Europa si Eurasia, se anunța într-un comunicat MAEIE. Cei doi oficiali au discutat despre ansamblul…

- In contextul declarațiilor facute saptamana aceasta in China de catre Premierul britanic Theresa May, potrivit careia libertatea de mișcare a cetațenilor europeni va fi restricționata odata cu martie 2019, Claudia Țapardel a atras atenția ca libertatea de mișcare este un drept fundamental, iar UE…

- 60.000 de copii din Coreea de Nord ar putea fi afectati de foamete. Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete in Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia incetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Uniunea Europeana 'este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite', a indicat luni Comisia Europeana, potrivit AFP. Purtatorul de cuvant al executivului comunitar, Margaritis…

- Daca ne luam dupa un enunt din programul de guvernare, pornind de la faptul ca „limbajul unui program economic nu este usor, accesibil” pentru simplificare, PSD a decis ca reperele sa fie „o suma de principii si nu una de capitole”. Intelegem, asadar, de ce liderul UDMR a declarat ca „programul de guvernare…

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a sustinut astazi o conferinta de presa în care a facut totalurile primei sale vizite la Bruxelles, a anuntat prioritatile pentru anul curent si a explicat necesitatea crearii functiei pe care o detine în Guvern, comunica MOLDPRES.…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut o convorbire telefonica cu Comisarul European pentru Politica de Vecinatate și Negocierele de Extindere, Johannes Hahn.

- Uniunea Europeana trebuie sa se integreze mai mult si sa-si dezvolte o politica externa comuna mai unita si mai puternica, a afirmat cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs sustinut la forumul de la Davos, in care a criticat 'egoismele nationale' si 'populismul', cu aluzii critice la Donald…

- Uniunea Europeana așteapta progrese semnificative din partea autoritaților moldovenei in combaterea corupției și investigarea fraudei bancare. Acest fapt a fost menționat de catre vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,…

- Uniunea Europeana va continua sa sprijine calea europeana a țarii și acțiunile ce vizeaza dezvoltarea democrației și a statului de drept, in beneficiul cetațenilor. UE, de asemenea, indeamna guvernul moldovean sa continue implementarea reformelor in țara. Acest lucru a fost menționat de catre comisarul…

- Republica Moldova este incurajata sa continue implementarea reformelor. Comisarul UE pentru Politica Europeana de Vecinatate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, a declarat ca UE va susține in continuare parcursul european al tarii și acțiunile orientate spre dezvoltarea

- In cadrul vizitei pe care o intreprinde la Bruxelles, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini.

- Muntenegru si Serbia sunt cel mai probabil urmatoarele tari care vor adera la Uniunea Europeana, a declarat pentru Reuters comisarul european pentru Extindere, Johannes Hahn, care a avansat ca data anul 2025.

- Statele Uniunii Europene au adoptat o pozitie mult mai intransigenta in ceea ce priveste conditiile pentru o intelegere cu privire la perioada de tranzitie cu Marea Britanie, cerand termeni stricti in ceea ce priveste imigratia, acordurile de liber schimb comercial si drepturile de pescuit, informeaza…

- Premierul britanic Theresa May a respins joi ideea de a plati accesul pe pietele europene dupa Brexit, informeaza AFP.May, insotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii…

- Uniunea Europeana a decis sa-l invite la Bruxelles pe seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre recentele proteste din tara sa, a indicat duminica seara ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Am telefonat omologului meu…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, incepe miercuri o vizita de doua zile in Cuba pentru a ''reconfirma'' acordul incheiat intre Havana si Uniunea Europeana, in contracurent cu politica presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP. Inaltul Reprezentant…

- Procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost unul muribund ani in sir. Solutia cu doua state a fost considerata standardul de aur, acceptat pe plan international, Statele Unite jucand rolul de broker impartial. Declaratia lui Trump, urmata de un veto al SUA in Consiliului de Securitate si de votul…

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…