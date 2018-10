Parlamentul din Kosovo a aprobat crearea unei armate naţionale Parlamentul din Kosovo, teritoriu din Balcani ce se bazeaza pe trupele NATO pentru a-i asigura protectia, a aprobat joi crearea unei armate nationale, desi minoritatea sarba sustine ca masura este ilegala, relateaza Reuters. Deputatii sarbi, sustinuti de Belgrad, care nu recunoaste independenta Kosovo, au blocat o astfel de masura in trecut spunand ca infiintarea unei armate nationale necesita o schimbare a Constitutiei. Insa, trei legi promovate de guvernul kosovar si votate joi de parlamentul de la Pristina modifica mandatul Fortei de Securitate din Kosovo (KSF), care va deveni astfel o armata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, a avertizat, marti, ca un eventual acord de modificare a frontierei intre Serbia si Kosovo ar risca sa aiba repercusiuni in alte regiuni din Balcani, transmite agentia EFE.Merkel a facut aceste declaratii la conferinta de presa comuna cu premierul croat, Andrej…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat marti ca un eventual acord de modificare a frontierei intre Serbia si Kosovo ar risca sa aiba repercusiuni in alte regiuni din Balcani, transmite agentia EFE. Merkel a facut aceste declaratii la conferinta de presa comuna cu premierul croat, Andrej Plenkovic,…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat marti ca un eventual acord de modificare a frontierei intre Serbia si Kosovo ar risca sa aiba repercusiuni in alte regiuni din Balcani, transmite agentia EFE. Merkel a facut aceste declaratii la conferinta de presa comuna cu premierul croat, Andrej Plenkovic,…

- O redesenare a frontierelor pentru a include in Kosovo parti ale Serbiei cu majoritate albaneza ar putea pune capat tensiunilor persistente dintre Belgrad si Pristina si ar permite ambelor natiuni sa se indrepte catre aderarea la UE, a apreciat presedintele kosovar Hashim Thaci, intr-un interviu…

- O redesenare a frontierelor pentru a include in Kosovo parti ale Serbiei cu majoritate albaneza ar putea pune capat tensiunilor persistente dintre Belgrad si Pristina si ar permite ambelor natiuni sa se indrepte catre aderarea la UE, a apreciat presedintele kosovar Hashim Thaci, intr-un interviu acordat…

- Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, a declarat joi ca este pregatit sa faca un compromis in ceea ce privește definirea frontierei dintre Serbia și Kosovo, pentru a inceta conflictul dintre cele doua țari, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Normalizarea relațiilor dintre autoritațile…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a sugerat joi ca este pregatit pentru un compromis in definirea frontierelor Serbiei cu Kosovo, cu scopul de pune capat unui indelungat conflict si in contextul in care normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina este o conditie cheie pentru primirea Serbiei…

- Parlamentul a aprobat astazi, in lectura finala, crearea unui fond de finanțare a producției cinematografice și TV realizate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv in baza investițiilor din strainatate.