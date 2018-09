Stiri pe aceeasi tema

- Țigarile electronice ar putea fi interzise la fel ca țigarile clasice, conform unui nou proiect de lege discutat in Senat. Un nou proiect de lege privind interzicerea in spațiul public a țigarilor electronice a fost depus in Senat și urmeaza sa fie analizat. Aceasta inițiativa vine din ingrijorarea…

- Senatul Romaniei dezbate in aceasta sesiune un proiect de lege prin care se incearca interzicerea țigarilor electronice in spațiul public, dupa modelul țigarilor clasice. In opinia specialistilor, tigarile electronice devin tot mai folosite inclusiv de adolescenti. Comisia de sanatate a luat in discuție…

- Interzicerea țigarilor electronice este discutata de Senat și a trecut deja prin Comisia de sanatate. Proiectul de lege a fost depus de USR in urma cu cateva luni iar parlamentarii sunt ingrijorați ca tot mai mulți adolescenți folosesc dispozitivele de fumat fara arderea tutunului. Proiectul de lege…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a anunțat, miercuri, ca PNL a redepus o noua solicitare prin care o cheama la audiere pe Viorica Dancila in Camera Deputaților, de data aceasta pentru a raspunde „pe teme economice”, potrivit Mediafax. „Un alt lucru abuziv care s-a intamplat astazi a…

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica va stabili preturile plafon de comercializare cu amanuntul a produselor petroliere principale, o data la fiecare trei luni si nu la fiecare doua saptamani cum se intampla acum. Parlamentul a aprobat vineri, 20 iulie, in prima si a doua lectura, modificari…

- Senatul a votat marti modificarea legii electorale, principalele schimbari fiind ca se va putea face campanie electorala la alegerile prezidentiale si europarlamentare inclusiv in ziua votului, dar si in scoli, lucru interzis in acest moment conform legii. Proiectul a fost adoptat cu 70 de voturi „pentru”,…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a adoptat, marti, raport de admitere la modificarile aduse Codului penal, cu 12 voturi ”pentru”, sapte impotriva si doua abtineri, urmand ca miercuri proiectul sa fie dezbatut de Camera Deputatilor, iar joi sa primeasca votul final.

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 192/2006, in sensul clarificarii modalitatii de solutionare a litigiilor prin procedura medierii, atat inainte, cat si dupa declansarea unui proces in fata instantei de judecata, a necesitatii efectuarii dovezii…