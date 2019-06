Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se reuneste miercuri in sedinta comuna pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului, dupa expirarea mandatului lui Victor Ciorbea. Propunerile avansate de grupurile parlamentare sunt Renate Weber din partea PSD - ALDE si Peter Eckstein-Kovacs, sustinut de Opozitie (PNL, USR si UDMR). Comisiile…

- Parlamentul se reuneste miercuri in sedinta comuna pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului, propunerile avansate de grupurile parlamentare fiind Renate Weber din partea PSD - ALDE si Peter Eckstein-Kovacs, sustinut de Opozitie (PNL, USR si UDMR). Comisiile juridice ale celor doua Camere…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat, in sedinta grupurilor reunite ale ALDE, ca fostul europarlamentar Renate Weber este propunerea partidului pentru functia de Avocat al Poporului, in conditiile in care lui Victor Ciorbea i-a exprimat mandatul. Victor Ciorbea a inaintat luni o adresa presedintilor Senatului…

- ”Domnul Victor Ciorbea a inaintat, astazi, 24 iunie 2019, o adresa Presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, prin care a informat ca mandatul domniei sale de Avocat al Poporului a incetat”, a transmis Avocatul Poporului, printr-un comunicat.

- Mandatul lui Victor Ciorbea de Avocat al Poporului a incetat. Anuntul a fost facut de purtator de cuvant al institutiei Avocatul Poporului, Matei Virtosu. "Domnul Victor Ciorbea a inaintat, astazi, 24 iunie 2019, o adresa Presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, prin care a informat ca mandatul…

- Victor Ciorbea a trimis luni un comunicat oficial prin care anunța ca mandatul sau de Avocat al Poporului a incetat. Tot astazi, coaliția de guvernare a stabilit ca aceasta funcție va reveni ALDE. „Domnul Victor Ciorbea a inaintat, astazi, 24 iunie 2019, o adresa președinților Senatului și Camerei Deputaților,…

- Victor Ciorbea a anunțat azi, printr-o adresa, președinții Senatului și Camerei Deputaților, ca i-a incetat mandatul de Avocat al Poporului.Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca Avocatul Poporului este o functie care revine celor de la ALDE, inca nefiind stabilit numele persoanei.…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat luni ca termenul dat de Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului de depunere a candidaturilor pentru Avocatul Poporului (25 iunie) inseamna "in realitate" ca mandatul lui Victor Ciorbea in aceasta functie se prelungeste "in mod abuziv" pana…