- Parlamentul European va vota maine, la Strasbourg, propunerea de președinte al Comisiei Europene in persoana Ursulei von der Leyen. Dar candidata germana nu are inca portofoliul in buzunar, votul fiind strans.

- Ofensiva diplomatica a Ursulei von der Leyen inaintea votului de marți din Parlamentul European. Luni seara și-a anunțat demisia din funcția de ministru german al Apararii. Ea este nominalizata pentru postul de președinte al Comisiei Europene.

- Grupul socialistilor europeni (S&D) i-a transmis vineri o scrisoare Ursulei von der Leyen, in care o atentioneaza ca, la votul prevazut pentru saptamana viitoare in Parlamentul European, o vor sustine sa preia presedintia Comisiei Europene numai daca va prezenta in scris ''angajamente concrete''…

- Candidata celor 28 de tari membre ale Uniunii Europene (UE) la presedintia Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, a inceput miercuri o zi-maraton pentru a-i convinge pe europarlamentari sa o voteze saptamana viitoare la Strasbourg, informeaza AFP. Desemnata la 2 iulie de catre…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- Ultima varianta de compromis propusa la Bruxelles pentru sefia Comisiei Europene, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen, este criticata de eurodeputatii social-democrati si din grupul Verzilor, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.