Parlamentul de la Skopje a aprobat redenumirea tarii in Republica Macedoniei de Nord Disputa de 27 de ani dintre Macedonia si Grecia se apropie de solutionare, odata cu votul dat, vineri, de Parlamentul de la Skopje, prin care este aprobata redenumirea tarii in Republica Macedoniei de Nord.



Dintre deputati, 81 au votat in favoarea modificarii numelui, transmite Reuters.



Reprezentantii partidului de opozitie VMRO-DPMNE au boicotat votul.



Grecia si Macedonia au ajuns la un acord privind numele in iunie, insa Macedonia va incepe sa foloseasca noua denumire dupa ce acest lucru va fi aprobat si de parlamentul de la Atena.



