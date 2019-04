Parlamentul italian a discutat luni o motiune in vederea recunoasterii masacrelor comise de Imperiul Otoman impotriva armenilor in 1915-1916 drept genocid, termen respins ferm de Turcia, care l-a convocat pe ambasadorul italian la Ankara, relateaza DPA. Turcia l-a convocat pe ambasadorul Massimo Gaiani pentru a-si exprima "regretul" fata de o astfel de initiativa si pentru a cere clarificari in legatura cu pozitia Italiei, potrivit unor surse diplomatice citate de agentia italiana de presa ANSA. Guvernele turce succesive au respins vehement de-a lungul timpului folosirea termenului genocid pentru…