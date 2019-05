Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Riga trebuie sa-l aleaga miercuri pe noul presedinte leton, iar fostul disident sovietic Egils Levits, devenit judecator al Curtii de Justitie a UE (CJUE), este marele favorit pentru functia suprema, informeaza AFP. Acest jurist de 63 de ani, care si-a facut studiile…

- "Azi, 21 mai 2019, la sediul Curtii de Apel Cluj s-a intrunit Adunarea Generala a Judecatorilor, la solicitarea unei treimi din numarul judecatorilor Curtii de Apel Cluj, pentru discutarea initierii procedurii de revocare a doamnei judecator Lia Savonea din functia de membru ales in cadrul Consiliului…

- Carles Puigdemont, un fost presedinte regional separatist, exilat in Belgia, a fost autorizat luni de justitie sa candideze in alegerile europene din Spania, in pofida faptului ca este urmarit de justitie in tara, relateaza AFP, potrivit news.ro.Anuland o hotarare de la sfarsitul lui aprilie…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a explodat la adresa președintelui Klaus Iohannis, care, ieri, a respins cele trei propuneri trimise de PSD pentru ministerele Fondurilor Europene, pentru Romanii de Pretutindeni și Justiție.Citește și: Decizie NEAȘTEPTATA pentru Augustin Lazar, pe final de mandat…

- "Am fost 10 ani in Consiliul European si nu stiu daca in doua cazuri din cateva sute la mediere cu Consiliul UE (CUE), a castigat Parlamentul (European - n.r.). Avand in vedere cutumele, prima sansa este a francezului (Jean-Francois Bohnert - n.r.). Consiliul (Uniunii Europene - n.r.), acolo sunt ministrii…

- Avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte Traian Basescu, a fost achitat definitiv joi de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii. Instanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput sa lucreze la strategia pentru declansarea unui referendum pe justitie in ziua alegerilor europarlamentare, pe 26 mai, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate Cotroceniului. Potrivit legii, stabilirea datei referendumului este atributul exclusiv al presedintelui,…