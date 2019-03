Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a incheiat pregatirile pentru situatia 'din ce in ce mai probabila' a unui Brexit fara acord, la 12 aprilie, a anuntat Bruxellesul intr-un comunicat de presa. In cazul unui scenariu fara acord, Regatul Unit va deveni o tara terta si nu i se va aplica nicio masura tranzitorie. De…

- Dupa o discuție de aproape doua ore cu premierul Theresa May și dupa consultari fara participarea premierului britanic, liderii Uniunii Europene au decis sa aprobe amanarea Brexit, dar numai pana la data de 22 mai, și numai daca Parlamentul de la Londra voteaza acordul negociat. Daca parlamentul britanic…

- Ar fi lipsit de responsabilitate pentru Uniunea Europeana (UE) sa refuze redeschiderea negocierilor asupra acordului de separare cu Marea Britanie, a declarat ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, intr-un interviu dat publicitatii duminica, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Premierul…

- Parlamentul britanic se afla intr-un impas dupa ce a respins marti acordul privind Brexitul convenit impreuna cu Bruxellesul de catre premierul conservator Theresa May. Aceasta din urma a anuntat ca se va intalni cu liderii tuturor partidelor parlamentare pentru a incerca gasirea unui acord care…

- Guvernul premierului britanic Theresa May a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura depuse de opozitia laburista, dupa respingerea masiva de catre parlamentari a acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat cu Bruxellesul, relateaza Reuters si AFP. Un numar de…

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…