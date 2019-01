Stiri pe aceeasi tema

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…

- Premierul irlandez Leo Varadkar a afirmat joi ca nicio schimbare sau clarificare legata de acordul privind iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana nu trebuie sa submineze spiritul acordului sau sa faca nefunctionala asa-numita ''plasa de siguranta'',…

- ''Riscurile unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana sunt evidente: va fi o catastrofa absoluta'', a declarat Juncker la Bruxelles. El a adaugat ca, din acest motiv, executivul UE si statele membre lucreaza din greu pentru a evita un asemenea scenariu. ''Dar pentru un tango…

- Fortat de parlament, guvernul britanic a publicat miercuri avizul juridic complet intocmit asupra acordului privind Brexitul incheiat cu UE. Conform acestui aviz, exista avertimentul ca Regatul Unit risca sa ramana captiv in negocieri fara sfarsit cu blocul comunitar daca aplica asa-numitul mecanism…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- ''Pentru noi este vorba despre indeplinirea unor angajamente. Nu cautam sa obtinem nimic nou in aceasta privinta, pur si simplu asteptam ca angajamentele facute in decembrie anul trecut si, in special, in martie acest an sa fie respectate. Cred ca suntem nemultumiti, dar inca destul de calmi in legatura…

- ''Data fiind modalitatea in care Uniunea Europeana s-a comportat si coltul in care a pus-o pe Theresa May, nu exista niciun acord pe care sa il intrevad in prezent si care sa se bucure de o majoritate in Camera Comunelor'', a afirmat luni purtatorul de cuvant al formatiunii, Sammy Wilson, transmite…