'Parlamentul Copiilor' - pe 7 iunie

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, miercuri, lista dotarilor independente si a investitiilor pe 2019, printre acestea numarandu-se lucrari de refacere a teraselor, de retehnologizare a...

- "Inaintam motiunea simpla "Mandatul ministrului Cuc cu numarul 3 este unul de nota 3", initiata de deputatii PNL si PMP", a anuntat, in plen, deputatul liberal Lucian Bode. "Poate sunteti surprinsi ca, la o luna de la preluarea mandatului de ministru al Transporturilor de catre dl Razvan Cuc,…

- Propunerea PSD privind numirea Liei Olguta Vasilescu in functia de secretar al Camerei Deputatilor, in locul lui Mircea Draghici, urmeaza sa fie votata luni, in plen, a decis Biroul permanent. Biroul permanent a luat act de demisia din postul de secretar al Camerei a lui Mircea Draghici si…

- Premierul Viorica Dancila este invitata, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la ‘Ora prim ministrului’, la dezbaterea ‘Opriti Ordonanta Lacomiei, Ordonanta care baga Romania in faliment’. Dezbaterea a fost solicitata de PNL si aprobata de Biroul permanent al Camerei. ‘PNL declara razboi total impotriva…

- USR a anuntat, joi, ca depune plangere penala pentru fals in acte și abuz in serviciu, pe numele functionarilor din Parlament care au intocmit dosarul cu semnaturile "Fara penali in functii publice", depus in urma cu o zi la Curtea Constitutionala. Cei de la Uniunea Salvati Romania spun ca, din cele…

- Ședința Comitetului Executiv Național PSD, programata pentru ora 12.30, la Palatul Parlamentului, a inceput cu o intarziere de 30 de minute, dupa ce Viorica Dancila și Liviu Dragnea s-au intalnit in biroul președintelui Camerei Deputaților. Liderii PSD nu au dorit sa faca nicio declarație…

- Curtea Constitutionala urma sa analizeze, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile aduse Legii 35/1997, prin care functia Avocatul Poporului este asimilata ca rang cu functia de ministru, si va beneficia, printre altele, de pensie speciala. Judecatorii au manat decizia,…

- "Avand in vedere solicitarea Opozitiei de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor, precum si faptul ca atributiile presedintelui Camerei Deputatilor mi-au fost delegate pentru a fi exercitate in perioada vacantei parlamentare din luna ianuarie 2019, fac urmatoarele precizari:…