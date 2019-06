Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de opozitie din Cehia au anuntat ca vor depune o motiune de cenzura impotriva premierului Andrej Babis pe care il acuza de conflict de interese, cu toate ca nu au destule voturi pentru a castiga, relateaza Reuters.

