- In cadrul scrutinului prezidential de ieri din Rusia, au votat pentru prima data si generatia de tineri rusi care l-au cunoscut doar pe Vladimir Putin drept lider . Jurnalistii de la postul TV Current Time si France 3 au intervievat cativa inainte de vot.

- Fostul premier Victor Ponta nu a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne in primul Cabinet pe care l-a condus in calitate de premier, a declarat, miercuri, deputatul independent Daniel Constantin, potrivit Agerpres.

- Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5, este de parere ca Viorica Dancila nu are de cauta in functia de premier. Singurele lucruri care o recomanda sunt „vocea și talentul”, a remarcat, ironic, Vanghelie la Realitatea Tv.Fostul edil a afirmat ca, in afara de loialitate fata de grupul…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru, iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019, informeaza Agerpres. Pentru propunerea ...

- Liberalii vor vota, duminica, o rezolutie pentru sustinerea lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat de presedinte si a lui Ludovic Orban pentru functia de premier, decizia fiind luata prin suplimentarea ordinii de zi a sedintei Consiliul National al partidului, care are loc la Parlament.

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare

- Parlamentul Cataloniei a amanat, sambata, pe termen nedeterminat votul pentru alegerea noului premier al regiunii, in conditiile in care Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru aceasta functie, relateaza Reuters.

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu s-a prezentat din nou la sediul PSD joi, pentru a isi completa dosarul de candidatura depus miercuri pentru functia de presedinte executiv al partidului, la Congresul de sambata, el anuntand ca este sustinut de organizatia PSD Braila pentru aceasta functie. Filiala Braila,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat vineri ca "ar fi fost bine" pentru Londra daca el ar fi detinut functia de premier al Marii Britanii, pe fondul discutiilor privind Brexit, informeaza site-ul postului France 24.

- Fostul premier a vorbit despre dosarele care i s-au facut pe parcursul anilor, dar și despre incercarile procurorului "Portocala" de a "fabrica dovezi", accentuand legatura care exista cu Laura Codruța Kovesi. Procurorului șef al DNA urma sa i se termine mandatul in 2016, iar, pentru a fi renumita…

- Partidul liderului catalan demis, Carles Puigdemont, a propus, vineri, o reforma juridica regionala care i-ar permite liderului separatist sa conduca Guvernul Cataloniei, aflându-se în Belgia, informeaza site-ul postului France24. Carles Puigdemont se afla în…

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.

- Iohannis a luat rapid decizia de o desemna pe Viorica Dancila in functia de prim ministru, la scurt timp dupa consultarile cu partidele parlamentare, insa in decretul de desemnare a uitat sa treaca un lucru esential.

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea Vioricai Dancila ca premier al României este rezultatul unui șir de eșecuri în PSD. „Nu cred ca poate fi pusa la îndoiala competența doamnei Dancila, nu este rezultatul unei greșeli personale. A ajuns…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Liderul PMP, Traian Basescu, afirma ca presedintele Klaus Iohannis a ales "cea mai comoda solutie pentru domnia sa" prin desemnarea europarlamentarului PSD Viorica Dancila in functia de premier. "Plecand de la premisa ca PSD-ul nu este apt pentru guvernare, i-am propus presedintelui Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, aceasta urmand sa fie al treilea premier al PSD in ultimul an. PNL si USR nu au venit cu variante de premier, in timp ce liderul PMP, Traian Basescu, a avut doua: Siegfried Muresan si Eugen Tomac.

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, se afla, la ora transmiterii stirii, la Palatul Cotroceni, unde discuta cu presedintele Klaus Iohannis, au declarat surse oficiale pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor citate, Viorica Dancila a ajuns la Palatul Cotroceni dupa ce…

- PES activists Romania isi manifesta sustinerea fata de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a doamnei Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru al Romaniei. Doamna Viorica Dancila este un politician echilibrat si un om de echipa, cu deschidere si intelegere pentru viziunea social-democratiei…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, a fost autoarea unei mari gafe in timpul unui interviu dat in martie 2017, cand a declarat ca Pakistanul si Iranul sunt „state membre“ ale UE. Citeste mai mult: adev.ro/p2owor

- ALDE a decis astazi, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier, aceasta fiind propunerea PSD, dupa demisia lui Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela…

- Presedintele social-democratilor suceveni, senatorul Ioan Stan, considera ca propunerea PSD pentru functia de premier, in persoana europarlamentarului Viorica Dancila, este o alegere foarte buna. Ioan Stan a declarat ca in sedinta Comitetului Executiv al PSD de ieri a votat pentru nominalizarea ...

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier. Potrivit celei mai recente declarații de avere a europarlamentarului, citata de HotNews, cei doi dețin mai multe imobile in județele Brașov, Dolj și Teleorman și conturi de zeci de mii de euro.Este vorba despre…

- Cele mai importante doua partide proindependenta din Catalonia au anuntat ca il vor nominaliza pe fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii autonome din nord-estul Spaniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Dupa ce Mihai Tudose a demisionat, mai-marii Partidului Social Democrat au ales, marți, ca propunerea formațiunii pentru funcția de premier sa fie europarlamentarul Viorica Dancila. Ramane de vazut daca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi de acord cu aceasta propunere. In cazul in care Dancila…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru maine la consultari partidele parlamentare, intrucat doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern.

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste.

- "Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara, pentru a discuta si stabili impreuna care este propunerea noastra de prim-ministru care va fi inaintata presedintelui Romaniei. A fost o procedura noua in CExN, in care au fost mai multe propuneri, cei care au propus si-au sustinut propunerile respective,…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat, intre altele, ca aceasta a spus ca va continua legile...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa o prezinte pe Vasilica Viorica Dancila ca propunere a PSD pentru functia de premier, intr-o conferinta de presa dupa Comitetul Executiv National al PSD, la sediul partidului din bulevardul Kiseleff.

- Vasilica Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, are 54 de ani si este europarlamentar PSD din anul 2009. Dancila detine, din anul 2015, si functia de presedinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate. Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963 in Rosiorii de Vede si a devenit…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier. Ecaterina Andronescu a refuzat propunerea. Potrivit surselor citate, Viorica Dancila a fost votata cu majoritate de voturi, membrii Comitetului Executiv aplaudând dupa anuntarea…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier, potrivit membrilor care au ieșit din ședința sediului central. Nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o singura abtinere – Robert Negoița. T.S. Stirea Viorica Dancila, nominalizata…

- Au aparut si primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este increzator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor inainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele Iohannis.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a salutat nominalizarea eurodeputatei Viorica Dancila pentru funcția de premier PSD, spunand ca este un om apropiat de partid. „Ma bucura foarte mult. PSD...

- Europarlamentarul Viorica Dancila ar putea fi varianta PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, aceasta posibilitate fiind discutata in CEx PSD, la ora transmiterii stirii, dupa ce Ecaterina Andronescu- o alta varianta luata in discutie- a refuzat din start propunerea.

- Europarlamentarul Viorica Dancila ar putea fi varianta PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, aceasta posibilitate fiind discutata in CEx PSD, la ora transmiterii stirii, dupa ce Ecaterina Andronescu - o alta varianta luata in discutie - a refuzat din start propunerea. Viorica…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, marti, la sosirea la sediul PSD, ca ea si Gabriela Firea au spus ca nu isi doresc functia de premier si si-a exprimat convingerea ca nu va fi nicio problema ca ea sa fie ministru al Muncii si in viitorul...

- Romania a ramas fara premier dupa ce aseara acesta și-a dat demisia. S-a intamplat dupa ce Partidul Social Democrat i-a retras susținerea politica. INtr-o conferința de presa susținuta aseara de liderul PSD, Liviu Dragnea a declarat ca regreta ca l-a propus in funcție, iar motivele pentru care i s-a…

- La ora 11:00 va incepe la PSD o sedinta in urma careia va fi nominalizat un nou premier de catre social-democrati. Cele mai mari sanse la ora actuala le are Mihai Fifor, Ministrul Apararii Nationale, acesta fiind preferatul lui Dragnea, asta pentru ca-i este extrem de fidel, nu neaparat ca este si…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, de la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. „Am decis ca maine, de la ora 11,00, colegii sa revina in CExN, pentru a avea loc o discutie deschisa, transparenta, si lunga – daca e nevoie, pentru a se discuta propuneri…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, astazi dimineața, in sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. Intalnirea vine duopa ce ieri PSD i-a retras sprijinul politici Mihai Tudose, iar acesta a decis sa demisioneze din funcția de premier.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat „Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut normal sa plece Tudose,…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, in sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. "Am decis ca maine, de la ora 11,00, colegii sa revina in CExN, pentru a avea loc o discutie deschisa, transparenta, si lunga - daca e nevoie, pentru a se discuta propuneri…

- Propunerea pentru functia de premier va fi discutata marti intr-un alt CExN al PSD, dupa cum a decis luni forul de conducere al partidului, a anuntat luni seara presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea. "Am decis ca maine, de la ora 11,00, colegii sa revina in CExN, pentru a avea…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- La sedinta Comitetului Executiv National (CExN) de luni se poate stabili daca Guvernul este al tarii sau al PSD, iar acest lucru poate fi clarificat prin modul in care va fi tratata disputa dintre premier si ministrul de Interne, a declarat duminica, la Antena 3, fostul premier Victor Ponta.…