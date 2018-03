Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele slovac Andrej Kiska l-a numit joi pe Peter Pellegrini in functia de premier pentru a pune capat crizei politice provocate de asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, care a condus la demisia lui Robert Fico, relateaza Reuters. De la caderea comunismului in mod…

- Parlamentul Cataloniei organizeaza o dezbatere si voteaza, joi, un nou candidat la functia de premier al regiunii, dupa ce liderul catalan Jordi Sanchez a renuntat la candidatura intrucat se afla in arest, relateaza site-ul televiziunii France24.

- Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5, este de parere ca Viorica Dancila nu are de cauta in functia de premier. Singurele lucruri care o recomanda sunt „vocea si talentul", a remarcat, ironic, Vanghelie. Fostul edil a afirmat ca, in afara de loialitate fata de grupul de persoane si interese…

- Ludovic Orban a fost propus premier de PNL. Consililul Național al Partidului Național Liberal a validat propunerea prin care Ludovic Orban, liderul liberalilor, sa fie desemnat pentru funcția de prim-ministru din partea partidului. Totodata, conducerea PNL a decis, duminica, sa-l susțina pe Klaus Iohannis…

- Silvio Berlusconi a anuntat, miercuri, ca il sustine pe Matteo Salvini, presedintelui partidului de extrema-dreapta Liga Nordului, in incercarea acestuia de a forma un guvern, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, relateaza Reuters. Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta…

- Ben Emerson, avocatul lui Carles Puigdemont, a precizat ca aceasta initiativa este motivata de actele Guvernului spaniol dupa declansarea crizei politice din Catalonia, care ar fi incalcat mai multe norme ce privesc dreptul de a fi ales sau libertatile de asociere si expresie. ”Cum justifica…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, pe care Silvio Berlusconi spera ca se va putea baza, s-a declarat joi seara disponibil sa fie candidatul la sefia guvernului italian in cazul in care coalitia de dreapta/extrema-dreapta va obtine majoritatea parlamentara la alegerile legislative de…

- Fostul premier a vorbit despre dosarele care i s-au facut pe parcursul anilor, dar și despre incercarile procurorului "Portocala" de a "fabrica dovezi", accentuand legatura care exista cu Laura Codruța Kovesi. Procurorului șef al DNA urma sa i se termine mandatul in 2016, iar, pentru a fi renumita…

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Carles Puigdemont a ajuns în Danemarca, astazi, ignorând amenințarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Carles Puigdemont a parasit aeroportul de la Copenhaga în…

- Mesaj clar din partea senatoarei PNL Timiș, Alina Gorghiu, legat de investirea in funcția de premier a Vioricai Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru. Fosta șefa a liberalilor a declarat astazi ca PNL va vota impotriva desemnarii Vioricai Dancila in funcția de premier. „Președintele…

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Guvernele britanic si irlandez vor acorda partidelor din Irlanda de Nord un termen de cateva saptamani pentru a finaliza negocierile pentru formarea unui nou guvern in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti, n.r.), a declarat joi ministrul de externe irlandez, Simon Coveney,…

- Presa internationala scrie ca presedintele Klaus Iohannis a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila, subliniind ca Romania va avea pentru prima data o femeie in aceasta functie si ca Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an.

- Presedintele Klaus Iohannis a pierdut aproape 1.500 de fani pe pagina oficiala de Facebook, miercuri seara, de la momentul anuntului facut la ora 17.30 cu privire la desemnarea Vioricai Dancila, propusa de PSD, pentru postul de prim-ministru.

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Chiar in aceste momente , Klaus Iohannis a anuntat ca Viorica Dancila va fi noul premier al Romaniei. Presedintele a declarat ca a acceptat propunerea facuta din partea coalitiei de guvernare si a mai subliniat ca a decis sa mai acorde o sansa celor din PSD. Ultima actualizare: Miercuri,…

- Președintele Klaus Iohannis s-a întânit miercuri dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, propunerea PSD la funcția de prim-ministru, potrivit unor surse citate de Antena 3. Întâlnirea are loc dupa consultarile președintelui cu partidele politice. …

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca UDMR nu are vreun motiv sa nu fie de acord cu nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier.

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, a fost autoarea unei mari gafe in timpul unui interviu dat in martie 2017, cand a declarat ca Pakistanul si Iranul sunt „state membre“ ale UE.

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern.

- Filosoful Mihai Sora comenteaza ironic schimbarile de prim-ministru din ultimul an, reamintind, intr-o postare pe Facebook, ca a spus ca isi doreste un premier "din specia homo sapiens", dar adauga ca intre timp a devenit mai realist si ca s-ar multumi si cu o oaie."Ultima data, am spus ca…

- Cele mai importante doua partide proindependenta din Catalonia au anuntat ca il vor nominaliza pe fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii autonome din nord-estul Spaniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Eurodeputata Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, ii lauda in 2015 pe fostul premier Dacian Ciolos si pe fostul ministru al Agriculturii. In acea perioada Dancila ocupa functia de vicepresedinte a Comisiei pentru agricultura si dezvoltare rurala din PE. Ulterior, tehnocratii au…

- "Nu pot sa spun decat ca le multumesc colegilor mei pentru increderea acordata. Ma onoreaza si ma responsabilizeaza. Nu pot sa fac declaratii pana cand nu ma desemneaza Iohannis. Daca colegii au avut incredere in mine nu o sa-i dezamagesc. Sunt o fire optimista si echilibrata, cred ca trebuie sa…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste.

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a fost una noua in Comitetul Executiv National al PSD, a declarat marti presedintele partidului, Liviu Dragnea. "Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara, pentru a discuta si stabili impreuna care…

- Viorica Dancila este cea mai buna propunere pe care PSD putea sa o faca pentru funcția de premier, a opinat Mihai Fifor. „Viorica Dancila este un om care nu a putut fi contestat profesional, e cea mai buna propunerea pe care putea sa o faca PSD”, a spus Fifor, una dintre propunerile…

- Au aparut primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este încrezator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor înainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele…

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, potrivit unor surse politice. Conform surselor citate, in CExN al PSD s-a inregistrat doar o abtinere fata de aceasta propunere. Viorica Dancila este presedintele Organizatiei de femei a PSD si liderul europarlamentarilor…

- Dupa fiascoul Shhaideh, PSD propune inca o femeie pentru functia de premier - surse Europarlamentarul Viorica Dancila ar putea fi varianta PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, aceasta posibilitate fiind discutata in CEx PSD, la ora transmiterii stirii, dupa ce Ecaterina Andronescu-…

- Viorica Dancila (n. 16 decembrie 1963, Roșiorii de Vede, România) este un politician român, membru al Partidului Social Democrat. Din 2014, aceasta a fost aleasa deputat în Parlamentul European, pe listele PSD, pentru al doilea mandat.

- Viorica Dancila este nominalizarea PSD pentru functia de prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose. Aceasta este sefa organizatiei Partidului Social Democrat, la nivel national si activeaza ca europarlamentar. Viorica Dancila este din judetul lui Dragnea- Teleorman si a absolvit in 1998 Institutul…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. Presedintele Klaus Iohannis a trimis marti o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice…

- Paul Stanescu, propunerea PSD pentru a asigura interimatul, spune ca nu își dorește postul de premier al României. „Nu-mi doresc acest lucru, nu vreau sa se întâmple. E o decizie personala”, a spus Paul Stanescu, marți, la sediul PSD. Întrebat…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat ca nu va mai nominaliza un nou premier afirmanda ca „am mana proasta”, referindu-se la ultimele doua alegeri ale sale pentru aceasta functie: Sorin Grindeanu si Mihai Tudose. Liderul PSD a afirmat ca noua propunere va fi aleasa in forurile statutare ale PSD.…

- Liderii social-democrați se vor intalni marți, la ora 11, pentru a vota in cadrul Comitetului Executiv persoana care va fi propusa pentru a ocupa funcția de prim-ministru, dupa ce Mihai Tudose și-a anunțat demisia din funcție luni seara in urma retragerii sprijinului politic de catre PSD.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni seara ca se poate ajunge și la suspendarea președintelui Klaus Iohannis, daca șeful statului refuza o nominalizare a PSD pentru funcția de premier. „Mergem Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, Junts per Catalunya si Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), au decis sa il sustina candidatura fostului lider Carles Puigdemont la sefia regiunii, relateaza Reuters.

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Doua partide mari pro-independența din Catalonia au incheiat o ințelegere prin care Carles Puigdemont ar putea fi reales președinte al regiunii, la trei luni dupa ce acesta a zburat in Belgia, ca...

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont in functia de sef al Guvernului regional, in pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune, relateaza The Associated Press si Politico.eu.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat, vineri, ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018, ca prim pas pentru restaurarea guvernului regional dupa ce Madridul a înlaturat vechea administratie, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca ar vrea sa revina cat mai curand posibil in Catalonia.