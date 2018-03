Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator al Curtii Supreme din Spania a refuzat vineri sa acorde permisiunea de iesire din inchisoare solicitata de separatistul Jordi Sanchez, candidat la presedintia catalana, pentru a asista la dezbaterea propriei sale investituri, programata pentru luni, relateaza AFP.Din moment ce…

- Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru functia de premier al regiunii Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- 'Nu este o tragedie sa avem noi alegeri, desi nu este o prioritate si niciunul dintre noi nu doreste acest lucru', a declarat el pentru cotidianul nationalist catalan El Punt Avui.Fostul lider al guvernului regional, destituit de Madrid in urma tentativei esuate de proclamare a independentei…

- Mii de catalani care se opun vehement secesionismului au manifestat duminica la Barcelona, pentru a revendica crearea "Tabarniei", regiune fictiva imaginara, in scopul combaterii argumentelor secesionismului, informeaza AFP. Aproape 15.000 de persoane, potrivit politiei municipale, intre…

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat, joi seara, ca renunta la candidatura sa pentru functia de ministru-presedinte al Cataloniei, scrie presa franceza. "L-am informat pe presedintele Parlamentului catalan ca, in mod provizoriu, nu mai candidez pentru investitura de presedinte al Cataloniei…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters. Puigdemont il va propune…

- Vremea rea face ravagii in Europa. Ninsorile care s-au abatut asupra Spaniei au redus la jumatate traficul aerian. Provinciile din nordul Spaniei sunt cele mai afectate, dar ninsoarea a surprins și autoritațile de la Madrid, unde zapada a provocat aglomerații pe centura.

- Celebra artista pop Shakira, acuzata de frauda de fiscul spaniol, a platit taxe de peste 20 de milioane de euro.Cotidianul catalan El Periodico a scris, marti, citând o sursa, ca artista columbiana a platit aceasta suma "pentru a acoperi datorii reclamate de fiscul spaniol".…

- Fostul international spaniol Enrique Castro Gonzalez "Quini" a incetat din viata la 68 de ani din cauza unei crize cardiace.El a jucat de-a lungul carierei la Sporting Gijon, dar si la FC Barcelona. Quini a inscris opt goluri in 35 de meciuri pentru nationala iberica si a fost cel mai…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC, potrivit news.ro.Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei,…

- Guvernul elvetian a sugerat miercuri ca nu o va extrada pe Anna Gabriel, o figura importanta in miscarea de independenta din Catalonia, daca va ajunge la concluzia ca acuzatiile care ii sunt aduse sunt de natura politica, scrie Politico. Un judecator al Curtii Supreme din Spania a emis miercuri un…

- Insulele Baleare, unde se gasesc destinații turistice populare precum Ibiza și Palma de Mallorca, a amendat serviciul de inchirieri Airbnb pentru promovarea unor locuințe care nu indeplinesc reglementarile adoptate de autoritați in 2017, scrie Reuters. Turismul furnizeaza 11% din Produsul Intern Brut…

- Politia franceza a arestat trei persoane suspectate ca au legaturi cu atacurile islamiste care au avut loc in Catalonia in august 2017, conform Ministerului de Interne spaniol, scrie Reuters. Arestarile au avut loc in colaborare cu autoritatile spaniole, iar cei retinuti sunt banuiti ca ar avea legatura…

- Partidul liderului catalan demis, Carles Puigdemont, a propus, vineri, o reforma juridica regionala care i-ar permite liderului separatist sa conduca Guvernul Cataloniei, aflându-se în Belgia, informeaza site-ul postului France24. Carles Puigdemont se afla în…

- Ninsorile care s-au abatut asupra Peninsula Iberica au redus la jumatate traficul aerian de pe aeroportul Barajas din Madrid și au ingreunat circulația pe aproape 400 de șosele. Provinciile din nordul Spaniei sint cele mai afectate, dar ninsoarea a surprins și autoritațile de la Madrid, unde zapada…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Trei membri ai fostului Executiv catalan, incarcerati, au hotarat sa sesizeze grupul de lucru al ONU cu privire la detentiile arbitrare, au anuntat joi avocatii lor, la Londra, relateaza AFP. ”Detentia lor de catre Spania constituie o insulta la adresa drepturilor omului si este menita sa-i impiedice…

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a sarbatorit marti implinirea varstei de 50 de ani si a premiat-o pe fiica lui in varsta de 12 ani, Leonor, mostenitoarea tronului, careia i-a inmanat cea mai prestigioasa decoratie regala, Colanul Ordinului Lana de Aur, informeaza AFP. Un purtator de…

- Guvernul spaniol l-a declarat 'persona non grata' pe ambasadorul Venezuelei la Madrid, Mario Isea, ca riposta la decizia luata joi de autoritatile de la Caracas de a-l expulza pe ambasadorul Spaniei, relateaza AFP.'Guvernul raspunde intr-o maniera proportionala si din aceasta cauza a decis…

- Statul Islamic care a conceput atentatele de la Paris din noiembrie 2015 a planificat sa comita atentate similare la Barcelona, cu doua luni mai devreme, afirma doi cercetatori spanioli de la think-tank Real Instituto Elcano, relateaza AFP, citat de News.ro . Intr-un raport publicat in ianuarie in revista…

- Guvernul spaniol l-a declarat vineri ''persona non grata'' pe ambasadorul Venezuelei la Madrid, Mario Isea, ca riposta la decizia luata joi de autoritatile de la Caracas de a-l expulza pe ambasadorul Spaniei, relateaza AFP. ''Guvernul raspunde intr-o maniera proportionala…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la constructorul spaniol de infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona, a carei conducere…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, in cazul in care Catalonia isi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo. Publicatia iberica precizeaza ca, in timpul negocierilor privind noul contract, Messi a solicitat…

- Audierea a inceput in jurul orei locale 10:45 (09:45 GMT) si s-a incheiat catre ora 13:00 (12:00 GMT) si a avut in vedere contestarea plasarii lui Junqueras in detentie de catre judecatorul de instructie insarcinat cu acest caz, Pablo Llarena.Audierea lui Oriol Junqueras, incarcerat de…

- Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul al patrulea al anului 2017 'a putut perfect sa coste deja in jur de 1 miliard de euro', intr-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser. 'Catalonia avea o crestere mai mare decat cea a Spaniei, este unul din motoarele…

- Doua persoane au murit, miercuri, in Spania in urma rafalelor de vant provocate de furtuna ''Bruno'' care a mentinut in stare de alerta mare parte a acestei tari, au indicat serviciile de urgenta, citate de AFP. Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei…

- Petitia, publicata pe site-ul Change.org, a adunat peste 21,000 de semnaturi in doar trei zile si a devenit un subiect viral pe Twitter, cu peste 150.000 de utilizatori comentand pe marginea acestuia.Autorii petitiei au copiat limbajul separatistilor catalani, argumentand ca Tabarnia, denumire…

- Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, le-a cerut duminica noilor alesi din parlamentul catalan, majoritatea separatisti, sa evite o noua "confruntare" dupa o tentativa de secesiune care a divizat Catalonia si a zguduit Spania, relateaza AFP. Cu ocazia urarilor de Craciun, Felipe al VI-lea…

- Intrebat cu privire la propunerea de a dialoga lansata de Puigdemont la Bruxelles, unde acesta s-a autoexilat, Rajoy a raspuns: "Persoana cu care ar trebui sa ia loc la masa de negocieri este cea care a castigat alegerile, doamna (Ines) Arrimadas", cap de lista al partidului anti-independenta Ciudadanos,…

- Real Madrid si FC Barcelona se vor intalni, sambata, de la ora 14.00, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Spaniei, al 175-lea El Clasico in LaLiga.Real Madrid s-a impus in 72 de meciuri, FC Barcelona in 69 si 33 de partide s-au terminat la egalitate. In ultimul duel dintre cele…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus, vineri, premierului spaniol, Mariano Rajoy, o intrevedere in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile de joi in regiunea Catalonia.

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano…

- Carles Puigdemont, liderul separatistilor catalani destituit, aflat in autoexil la Bruxelles, sugereaza ca ar putea reveni la Barcelona zilele urmatoare si ii cere prim-ministrului Mariano Rajoy sa retraga aplicarea articolului 155, dupa „victoria rasunatoare” a formatiunii pro-independenta. Rezultatele…

- Euro este sub presiune dupa votul pentru independenta castigat strans de catre separatisti, din cauza caruia este posibil sa escaladeze tensiunile intre Barcelona si Madrid, scrie Financial Times. Moneda a avut o scadere de 0,5% imediat dupa alegeri, insa pana la acest moment scaderea este…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy…

- Aproximativ cinci milioane și jumatate de catalani sunt așteptați sa se prezinte astazi la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul regional, acest scrutin reprezentând pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite în urma cu doua…

- Alegatorii din Catalonia decid joi, in urma unei campanii la cutite, daca ii mentin la putere pe liderii inculpati de justitie cu privire la o tentativa de secesiune care a zguduit Spania si Europa, relateaza AFP. Alegerile au fost convocate de catre Guvernul central de la Madrid, dupa ce…

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colt de strada. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni, acasa. Cateva zile mai tarziu, cand vine vorba de marcat trecerea catre un nou an,…

- Campania electorala s-a incheiat marti in Catalonia, cu doua zile inaintea scrutinului regional in care alegatorii urmeaza sa decida daca vor mentinerea la putere a separatistilor, dupa declaratia unilaterala de independenta la care Madridul a raspuns prin demiterea executivului, dizolvarea parlamentului…

- Cererea avocatilor fostului prim-ministru Vlad Filat, condamnat la noua ani de închisoare pentru acte de coruptie, prin care aceștia au cerut recurs în anulare în dosarul fostului demnitar a fost respinsa de Curtea Suprema de Justiție. Plenul Colegiului Penal al CSJ a declarat…

- Arabella Lewis-Smith, in varsta de 42 de ani, ar putea fi considerata cea mai buna șefa din lume. Britanica și-a dus toți angajații in vacanța, intr-o alta țara, drept cadou de Craciun. A platit ea pentru tot, respectiv pentru bilete de avion și cazare. Arabella Lewis-Smith a inființat in urma cu 16…