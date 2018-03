Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a precizat ca sesiunea parlamentara a fost amanata pentru ca grupurile separatiste sa conteste decizia instantei din Madrid la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. "Cererea pentru masuri preventive in Parlament pana la o decizie a CEDO este…

- Un judecator al Curtii Supreme din Spania a refuzat vineri sa acorde permisiunea de iesire din inchisoare solicitata de separatistul Jordi Sanchez, candidat la presedintia catalana, pentru a asista la dezbaterea propriei sale investituri, programata pentru luni, relateaza AFP.Din moment ce…

- Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru functia de premier al regiunii Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul britanic Theresa May i-a spus presedintelui american Donald Trump, intr-o discutie telefonica, ca este profund ingrijorata de anuntul acestuia privind introducerea unor tarife pentru importurile de otel si aluminiu, transmite Reuters, conform news.ro.”Primul ministru si-a exprimat…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters.Puigdemont il va propune…

- Alegerile prezidentiale din Venezuela, programate pentru 22 aprilie, vor fi organizate in a doua jumatate a lunii mai, au anuntat joi autoritatile electorale, relateaza AFP si Reuters. "Propunem ca alegerile prezidentiale si cele pentru consiliile legislative regionale sa fie organizate simultan",…

- Uniunea Europeana are in vedere posibilitatea deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat miercuri ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, citata de Reuters. "Ne gandim ca am putea sa ne indreptam spre un vot…

- Cetatenii Uniunii Europene care sosesc in Marea Britanie in perioada de tranzitie de dupa Brexit vor putea cere sa ramana in aceasta tara pe termen nedefinit, dar nu-si vor putea aduce automat si familiile, a indicat miercuri guvernul de la Londra, potrivit Reuters. Un document publicat…

- Curtea Suprema a respins astazi cererea depusa de Elena Udrea, prin avocatii sai, de recuzare a magistratului Ionut Matei, cel care a devenit membru al completului de judecata pentru dosarul Gala Bute la finele lunii ianuarie. Urmatorul termen in acest dosar va fi in 28 martie.

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au acordat un nou termen in dosarul in care Viorel Costache, fostul inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU "Dobrogealdquo;, a fost deferit Justitiei de procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.Noul termen 23 martie…

- Peste 60 de deputati din Partidul Conservator al premierului Theresa May au semnat o scrisoare in care ii cer sa se asigure ca Marea Britanie va beneficia de "autonomie deplina de reglementare" dupa iesirea sa din Uniunea Europeana, prevazuta pentru martie anul viitor, relateaza miercuri Reuters…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va lua in discutie marti, 27 februarie, cazul privind declaratiile Vioricai Dancila prin care i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza. Premierul a depus un punct de vedere, iar moderatorul emisiunii a cerut amanarea.

- Starea de necesitate din Etiopia va dura 6 luni, timp in care este interzisa organizarea de proteste si publicarea de materiale care incita la violente, potrivit Reuters.Coalitia aflata la conducerea tarii, EPRDF, a votat in unanimitate decizia de declarare a starii de necesitate, a declarat…

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Thierry Desmarest, membru in board-ul Renault, a demisionat din funcție, potrivit unor surse citate de agenția Reuters. Decizia vine dupa plecarea unui alt membru din conducere (Stefan Mueller) și inaintea procesului de selecție pentru postul de CEO al producatorului francez.

- Guvernul din Maldive a avertizat ca va ordona fortelor de securitate sa impiedice orice incercare a Curtii Supreme sau a opozitiei de a-l destitui pe presedintele Abdulla Yameen, care refuza eliberarea detinutilor politici. Avertismentul de duminica al guvernului de la Male vine dupa ce joi Curtea…

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Presedintele parlamentului regional din Catalonia, Roger Torrent, a decis marti sa amane sesiunea de investire a separatistului Carles Puigdemont, dar i-a luat apararea, asigurand ca acesta are tot dreptul de a fi investit, relateaza AFP, EFE si Reuters. Initial, sedinta forului legislativ…

- Federația Italiana de Fotbal nu are președinte! Dupa patru tururi de scrutin, nici un ales! Federatia italiana de fotbal (FIGC), a carei adunare generala a avut loc luni, nu a reusit sa aleaga un nou presedinte in locul lui Carlo Tavecchio, care a demisionat in luna noiembrie, dupa ce Squadra Azzurra…

- Plenul comun al Parlamentului a votat cu 282 de voturi pentru, 136 impotriva și o abținere investirea Guvernului condus de primul-ministru Viorica Dancila. A fost o larga majoritate care a susținut acest nou Executiv al majoritații parlamentare PSD-ALDE, fapt ce confirma continuitatea programului de…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la…

- Guvernul spaniol a anuntat, joi, ca va parcurge toti pasii necesari pentru a preveni realegerea lui Carles Puigdemont in fruntea guvernului regional al Cataloniei, dupa ce partidele proindependenta care au cistigat alegerile anticipate sustin nominalizarea lui Puigdemont, relateaza agentia Reuters.…

- Partidul conservator GERB, principala formatiune aflata la guvernare in Bulgaria, a amanat joi ratificarea in parlament a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), din cauza opozitiei unor organizatii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor români care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa amane sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Magistratii au dat ca termen data de 8 februarie.Citeste si: Un lider PNL iese…

- ''SPD trebuie - si va fi - vizibil, auzibil si recognoscibil '', a declarat Schulz in cadrul reuniunii delegatilor social-democrati la Bonn. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot asupra proiectului liderilor…

- Administratia prezidentiala americana a dat asigurari joi ca Donald Trump va sustine o lege pe termen scurt pentru finantarea guvernului american, lege pe care Camera Reprezentantilor o va supune la vot joi (18 ianuarie), pentru a se evita 'oprirea' activitatii guvernamentale, transmite Reuters.…

- Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reusit marti sa obtina votul de incredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, insa Babis ar urma sa incerce din nou formarea unui guvern, pe fondul acuzatiilor de frauda la adresa miliardarului ceh, transmit AFP…

- Ședința decisiva in PSD. Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv Național, pentru a lua o decizie ”finala” privind soarta guvernarii premierului Tudose. Variantele luate in calcul sunt fie demisia premierului, fie retragerea sprijinului politic lui Tudose, sau o retragere din Executiv a ministrului…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Intr-un interviu pentru Realitatea TV, premierul Mihai Tudose a afirmat: ”Fara a minimaliza sau ignora subiectul, parerea mea este ca anul acesta va fi unul al incercarilor de a baga bațul prin gard, noi sa sarim la ei, ei la noi, și anul asta sa devina unul al certurilor, in loc sa fie al unirii.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Persoana pe care…

- CNAIR a amanat receptia lotului 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, o noua inspectie urmand sa fie facuta peste 90 de zile, timp in care constructorul trebuie sa remedieze problemele legate de aderenta, planeitate si grosime a asfaltului.

- Curtea Suprema de Justitie a Spaniei a decis mentinerea in detentie a fostului vicepresedinte secesionist Oriol Junqueras, incarcerat pentru presupusa "rebeliune" si care a fost ales de curand deputat in parlamentul regional, informeaza vineri AFP. Cei trei magistrati ce formeaza Camera…

- ''Sunt gata sa ma intalnesc cu Rajoy la Bruxelles sau in oricare alt loc din Uniunea Europeana, care sa nu fie statul spaniol, din motive evidente'', a declarat, in fata presei la Bruxelles, Puigdemont, dat in urmarire pentru ''rebeliune si razvratire'' si care risca sa fie arestat la intoarcerea…

- Liderul separatist catalan, aflat in exil, Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste in alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este “un rezultat pe care nimeni nu il poate discuta”. Prim-ministrul spaniol Mariano “Rajoy a pierdut plebiscitul…

- Damian Green a demisionat la cererea premierului Theresa May dupa ce o ancheta interna a constatat ca a dat declarații mincinoase referitoare la mai multe filmulețe cu caracter obscen care au fost gasite in calculatorul sau. Demisia unuia dintre aliații cei mai de incredere a lui May, care…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat miercuri doua legi controversate prin care se sporeste controlul puterii executive asupra sistemului judiciar, sfidand practic decizia luata cu cateva ore inainte de Comisia Europeana de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii…

- Fostul atlet paralimpic Oscar Pistorius va contesta la Curtea Constitutionala din Africa de Sud sporirea pedepsei pentru uciderea logodnicei sale, informeaza Reuters, care citeaza surse locale. Potrivit unor experti in drept, apelul la cea mai inalta instanta din tara are putine sanse de reusita.Curtea…

- Procesul in Belgia al lui Salah Abdeslam cu privire la implicarea sa intr-un schimb de focuri la Forest, in martie 2016, a fost amanat luni cu sapte saptamani, dupa ce avocatul sau a cerut mai mult timp sa pregateasca apararea clientului, relateaza Reuters. Intr-o scurta sedinta, luni dimineata,…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy ii indeamna pe catalani sa voteze pentru normalitate la urmatoarele alegeri regionale. Partidul care guverneaza Spania nu este favorit in sondajele din Catalonia, unde electoratul se imparte acum intre unioniști și separatiști.

- Noul guvern polonez, condus de prim-ministrul Mateusz Morawjecki, a castigat votul de incredere in Parlament chiar inainte de miezul noptii, marti, 12 decembrie, noteaza Reuters, potrivit news.ro.Morawjecki, in varsta de 49 de ani, a fost numit prim-ministru saptamana trecuta in cadrul unei…

- Mii de persoane au participat, sambata seara, la Tel Aviv, la un protest anticoruptie si fata de premierul Benjamin Netanyahu, care este anchetat pentru presupuse fapte de abuz de putere, informeaza agentia de stiri Reuters.