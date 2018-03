Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Spaniei a decis, vineri, arestarea a cinci lideri separatisti din Catalonia, inclusiv a candidatului pentru functia de premier, Jordi Turull, pana la finalizarea proceselor pentru razvratire si rebeliune, relateaza site-ul BBC News.

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE, potrivit…

- Jordi Sanchez, candidatul secesionist la presedintia guvernului Cataloniei aflat in detentie provizorie, a renuntat la candidatura pentru a permite formarea rapida a unui executiv regional, a anuntat miercuri presedintele parlamentului catalan, Roger Torrent, informeaza AFP. Jordi ''Sanchez…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lider al grupului parlamentar al partidului, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Baia Mare, ca, parcursul acestei an, PMP se va concentra pe pregatirea campaniei pentru alegerile europarlamentare din 2019, proiectul politic de unire a Moldovei…

- Deputatul Partidului Miscarea Populara Mures, Marius Pascan, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea sa va demara o campanie nationala de strangere a unui milion de semnaturi pentru sustinerea initiativei privind alegerea primarilor din doua tururi de scrutin si ca, daca nu va…

- Andronescu, despre implicarea SRI in politica: Nu am inteles de ce Dragnea a spus abia acum Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat, miercuri, ca nu intelege de ce presedintele PSD Liviu Dragnea a facut dezvaluiri despre implicarea SRI in politica dupa sase ani, dar considera ca „mai bine mai…

- Președintele în exercițiu al Rusiei s-a înscris în cursa electorala în calitate de candidat independent. Potrivit legii, pentru înregistrarea candidatului independent sunt necesare cel puțin 300 de mii de semnaturi în susținerea acestuia, nu mai mult de 7,5 mii…

- Presedintele parlamentului Cataloniei a inceput luni la Barcelona consultari cu partidele, in cautarea unui nou candidat la conducerea executivului regiunii, dupa retragerea liderului separatist Carles Puigdemont, informeaza AFP. Fostul sef al executivului catalan - destituit de guvernul spaniol dupa…

- Cand șefii instituțiilor locale – cei care conduc in mod real, nu neaparat titularii funcțiilor supreme – nu vor sa faca un lucru, nimeni nu-i intrece in subterfugii. Adevarați maeștri ai eschivelor și ai aruncatului raspunderii pe alții, funcționarii cauta și gasesc motive sa tergiverseze totul și…

- Mai multe persoane cercetate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au fost duse in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva. Cei in cauza sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de constituire…

- Infiintarea spitalului regional reprezinta prioritatea zero a judetului Constanta Ieri, in cadrul sedintei Adunarii Generale a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania UNCJR , presedintele Consiliului Judetean Constanta, Horia Tutuianu, a reiterat urgenta infiintarii acestui tip de unitate…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Procesul in care presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, este judecat pentru mai multe infractiuni, printre care si abuz in serviciu, se reia dupa ce s-a schimbat judecatorul cauzei si, potrivit jurisprudentei, magistratul care a preluat dosarul trebuie sa administreze probatoriul.…

- Convocați in ședința ordinara pentru data de 16 februarie, consilierii locali din Roman au avut de dezbatut 12 proiecte de hotarare plus unul suplimentar, introdus pe ordinea de zi cu 24 de ore inaintea ședinței. Iata filmul primei parți a ședinței. Cvorumul este ideal, 21 din 21 de consilieri prezenți.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, reafirmase luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca Guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Miercuri, a…

- Parlamentul catalan a anuntat marti ca va sesiza Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) astfel incat separatistul Carles Puigdemont, aflat in exil in Belgia, sa poata fi reinvestit in functia de sef al guvernului catalan, relateaza AFP. 'Pentru a proteja drepturile lui Puigdemont de a se prezenta…

- Presedintele Parlamentului din Catalonia a insistat ca presedintele aflat in exil, Carles Puigdemont, ramane singurul candidat care ar putea forma un nou guvern si a cerut din nou rezolvarea solutiei prin negocieri politice, scrie The Guardian. Roger Torrent, care a devenit presedintelel Parlamentului…

- Guvernul va discuta in sedinta de joi un proiect de lege privind combaterea violentei in familie, a declarat Vasilica Viorica Dancila, la inceputul sedintei Executivului, informeaza HotNews.ro. “Am cerut ca in sedinta de Guvern precedenta ca adoptarea Legii privind combaterea ...

- Presedintele american Donald Trump nu cunoaste America Latina, au apreciat luni autoritatile cubaneze, intr-un mesaj in care au denuntat "aroganta si dispretul" administratiei acestuia fata de mai multe tari de pe continent, relateaza France Presse. Intr-un comunicat publicat cu ocazia…

- „Acceptam scuzele exprimate public de fostul premier, Mihai Tudose, care deși au fost formulate dupa decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, reprezinta un gest de normalitate fața de comunitatea noastra. Constatam totodata cu regret ca nici pana in acest moment, niciun politician…

- Carles Puigdemont, fostul premier al Cataloniei, a declarat, marti, ca este singurul candidat viabil pentru a conduce regiunea, in contextul in care Parlamentul catalan a amanat sesiunea de alegere a unui nou lider al Cataloniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat…

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, marti, ca alegerea unui nou lider a fost amanata, insistand ca singurul candidat potrivit pentru conducerea Cataloniei este Carles Puigdemont, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele parlamentului regional din Catalonia, Roger Torrent, a decis marti sa amane sesiunea de investire a separatistului Carles Puigdemont, dar i-a luat apararea, asigurand ca acesta are tot dreptul de a fi investit, relateaza AFP, EFE si Reuters. Initial, sedinta forului legislativ…

- USR a afirmat vineri ca ministrii din Guvernul Dancila “sunt o bataie de joc fara precedent in istoria tarii”, iar revenirea in functie a Rovanei Plumb si mentinerea vicepremierului Paul Stanescu in noul Cabinet arata ca PSD ignora criteriile de integritate. Presedintele formatiunii spune ca singurul…

- „Ultima ședința de Guvern in aceasta formula și am sa incep prin a va mulțumi tuturor pentru faptul ca in aceasta perioada, impreuna am asigurat buna funcționare a administrarii treburilor statului și buna funcționare a Executivului in cadrul prerogativelor legale pe care le-am avut in toata aceasta…

- Noul presedinte al parlamentului regional al Cataloniei, Roger Torrent, s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu fostul premier catalan, Carles Puigdemont, despre care a sustinut ca are tot dreptul sa revina in acest post, desi a fost destituit de autoritatile de la Madrid si este inculpat in urma tentativei…

- Presedintele parlamentului catalan le-a propus luni deputatilor candidatura secesionistului Carles Puigdemont in vederea investirii acestuia la presedintia administratiei Cataloniei, informeaza AFP. Roger Torrent a facut acest anunt in timpul unei scurte alocutiuni in fata presei la Barcelona,…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a lansat pe pagina sa personala de Facebook scenariul pe care crede ca PSD l-a pus la cale odata cu propunerea Vioricai Dancila. Vilceanu e de parere ca PSD a propus-o pe Dancila, fiind siguri ca Iohannis o va refuza. Acesta ar fi fost un bun prilej pentru suspendarea lui…

- Deputatul PMP Prahova Catalina Bozianu a facut o declaratie dupa consultarile de miercuri, de la Palatul Cotroceni, sustinand ca partidul din care face parte a demonstrat, inca o data, ca este singurul care face cu adevarat opozitie actualei puteri. Iata declaratia: "Astazi am avut onoarea…

- UDMR nu spune nici nu, nici da in privința propunerii PSD-ALDE - Viorica Dancila - la funcția de premier și așteapta decizia lui Klaus Iohannis, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, la ieșirea de la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca spera ca propunerea PSD sa se materializeze la Cotroceni, sustinand ca nu s-a discutat despre o structura a Guvernului, dar ministrii vor fi stabiliti de forurile statutare din partid, premierul propus avand drept de veto.

- PSD decide cine va fi noua propunere de premier; Dragnea spune ca nu se va mai implica de data aceasta in alegerea noului șef sl Executivului, pentru ca nu a avut noroc cu primele doua nume, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. ”Nu vom pleca de aici pana nu iese fum alb”, a menționat președintele PSD, luni…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, raspunzand unei intrebari privind posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa nu mai numeasca un premier PSD, ca probabil presedintele nu este fericit de situatia actuala, dar crede ca va respecta majoritatea…

- Presedintele organizatiei judetene Iasi a PSD, Maricel Popa, a declarat, in urma sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca el a sustinut luarea deciziilor in structurile statutare ale PSD si transmiterea mesajelor in interiorul partidului. "Lucrurile sunt acum foarte clare.…

- Premierul Mihai Tudose a demisionat dupa ce conducerea PSD a decis, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, sa ii retraga sprijinul politic, informeaza stiripesurse.ro. Vicepremierul Paul Stanescu va prelua conducerea interimara a Executivului. Conducerea PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru…

- Ședința decisiva in PSD. Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment…

- Constitutia ii da presedintelui libertate deplina in alegerea premierului, cred constitutionalisti precum Ioan Stanomir sau Simina Tanasescu, ambii spunand ca exista sanse mari pentru repetarea scenariului din 2004, adica desemnarea premierului de la un partid care nu are majoritatea in Parlament, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres. "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- 'Au iesit trei legi foarte contestate, contestate nu numai de Opozitie, ci si de ICCJ, care a analizat aceste legi si a considerat ca nu se incadreaza in cadrul constitutional din Romania. Eu, presedintele Romaniei, regret ca s-a ajuns in Romania in aceasta situatie in care legile Justitiei, care…

- Fotbalul african ofera o noua mostra de amuzament. Singurul candidat pentru presedintia Federatiei de Fotbal din Rwanda a reusit performanta de a pierde alegerile. Întâmplarea incredibila a fost consemnata dupa ce Rwemarika Felicite a fost votata de…