Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul catalan, dominat de separatisti, va tine la 1 martie o sesiune plenara pentru a încerca sa deblocheze învestirea unui nou presedinte al guvernului regional, în timp ce Carles Puigdemont ramâne singurul candidat, a anuntat vineri legislativul de la Barcelona, scrie…

- Deputatul rus Vladislav Reznik si alte 17 persoane au fost adusi in fata unei instante din Madrid intr-un dosar de spalare de bani in Spania pentru doua grupari mafiote din Rusia. Unii suspecti au legaturi cu Guvernul rus, transmite BBC.

- Textul de mai jos este un plagiat, in proporție de peste 90%, dupa moțiunea depusa de PRM in 18 iunie 2002, impotriva guvernului PSD. Semnatara la poz. 57, insași Olguța-peremista, dupa cum se poate constata pe site-ul Camerei Deputaților. Regasim invocate in moțiune, metehnele pesediste, care au…

- Parlamentul catalan a anuntat marti ca va sesiza Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) astfel incat separatistul Carles Puigdemont, aflat in exil in Belgia, sa poata fi reinvestit in functia de sef al guvernului catalan, relateaza AFP. 'Pentru a proteja drepturile lui Puigdemont de a se prezenta…

- PNL a depus marti, 13 februarie, la Camera Deputatilor, motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, a anuntat deputatul Dan Vilceanu.STIRIPESURSE.RO va prezinta textul integral al motiunii: Domnule…

- Presedintele Parlamentului din Catalonia a insistat ca presedintele aflat in exil, Carles Puigdemont, ramane singurul candidat care ar putea forma un nou guvern si a cerut din nou rezolvarea solutiei prin negocieri politice, scrie The Guardian. Roger Torrent, care a devenit presedintelel Parlamentului…

- 'In principiu, (Puigdemont) poate duce o viata normala in Belgia', dat fiind ca nu este vizat de un mandat de arestare european, a indicat ministrul spaniol. 'Nu consideram sub nicio forma ca se permit lucruri ilegale in Belgia', a adaugat el.Insa, daca pretentia lui Carles Puigdemont 'este…

- Secesionistii din Catalonia ar putea face 'un pas inapoi' pentru ca apoi 'sa castige forta', estimeaza, intr-un interviu publicat joi de AFP, liderul partidului liberal spaniol Ciudadanos, principala forta de opozitie fata de separatisti, criticand 'inactiunea' guvernului spaniol.…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, susține ca in Dosarul Microsoft in care 6 miniștri au scapat basma curata vina aparține procurorului de caz, Mihaela Iorga Moraru, cea care ”nu lucra ritmic” in acest dosar. Kovesi susține ca aproape doi ani dosarul a stat in sertar, pana in anul 2016,…

- Președintele susține ca cele mai grele perioade din istoria Republicii Moldova au fost legate anume de asemenea tendințe aparute in societate. „Poate cineva intenționat provoaca acest lucru? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca ei ințeleg ca pierd alegerile…

- Separatistul Carles Puigdemont a recunoscut miercuri ca a avut ”indoieli” cu privire la candidatura sa la presedintia Cataloniei, pe care da asigurari ca si-o mentine, in urma difuzarii de catre o televiziune spaniola a unui mesaj privat in care acesta arunca prosopul, relateaza AFP.Emisiunea…

- 'In cazul Spaniei, Comisia Europeana nu are nicio critica privind statul de drept, sistemul ei democratic si respectarea drepturilor omului', a indicat Timmermans, potrivit agentiei EFE, in interventia sa la sesiunea plenara a Comitetului Regiunilor (CdR). Aceasta reactie a venit ca raspuns…

- Vicepresedinta Guvernului spaniol i-a cerut miercuri sefului Parlamentului regional de la Barcelona sa renunte la sustinerea candidaturii lui Carles Puigdemont la conducerea Cataloniei si sa lanseze consultari in vederea gasirii unui nou aspirant la acest post, transmite AFP.

- Tribunalul Constitutional nu s-a pronuntat privind blocarea candidaturii lui Carles Puigdemont si investirea ca presedinte al Generalitat, insa a impus - ca masura de precautie - suspendarea plenului daca fostul lider si aspirant la acelasi post nu se prezinta in Parlament sau va incerca sa fie investit…

- Tribunalul Constitutional nu s-a pronuntat privind blocarea candidaturii lui Carles Puigdemont si investirea ca presedinte al Generalitat, insa a impus - ca masura de precautie - suspendarea plenului daca fostul lider si aspirant la acelasi post nu se prezinta in Parlament sau va incerca sa fie investit…

- Tribunalul Constitutional nu s-a pronuntat privind blocarea candidaturii lui Carles Puigdemont si investirea ca presedinte al Generalitat, insa a impus - ca masura de precautie - suspendarea plenului daca fostul lider si aspirant la acelasi post nu se prezinta in Parlament sau va incerca sa fie investit…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat ca a suspendat investitura lui Puigdemont ca presedinte al Cataloniei. Liderul catalan este exilat in Belgia si face subiectul unei urmariri judiciare in Spania. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate suspendarea provizorie a investiturii…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Guvernul Spaniei a facut un prim pas pentru prevenirea realegerii fostul lider catalan Carles Puigdemont la conducerea acestei regiuni spaniole, a anuntat joi vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria, potrivit Reuters. Puigdemont traieste la Bruxelles pentru a evita sa fie arestat in legatura…

- PRO TV Chișinau, RTR-Moldova, Jurnal TV și TV 8 au depus o plangere comuna, pe data de 19 ianuarie, la Consiliul Concurenței (CC), in care acuza casele de vanzari publicitate - Casa Media și Exclusive Sales House - ca ar fi incheiat o ințelegere de cartel, creand astfel abuz de poziție dominanta pe…

- Carles Puigdemont, autoexilat in Belgia de la sfarsitul lui octombrie 2017, aspira din nou la sefia administratiei regionale, insa risca sa fie arestat si plasat in detentie provizorie pentru ''rebeliune'', ''insurectie'' si ''deturnare de fonduri'' daca se va intoarce in Spania.Intrebat…

- Liderul catalan destituit de Madrid, Carles Puigdemont, a plecat luni dimineata cu avionul spre Copenhaga, in pofida riscului de a fi arestat daca paraseste teritoriul Belgiei, in baza mandatului international care il vizeaza, transmite AFP, preluand cotidianul spaniol El Pais, informeaza agerpres.ro. …

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Parchetul general spaniol a anuntat ca va cere un nou mandat european de arestare pe numele lui Carles Puigdemont, daca acesta se va deplasa, luni, in Danemarca, unde ar urma sa participe la o dezbatere la Universitatea din Copenhaga, relateaza News.ro, citand agentia Belga.

- Parchetul general spaniol a anuntat ca va cere un nou mandat european de arestare pe numele lui Carles Puigdemont, daca acesta se va deplasa, luni, in Danemarca, unde ar urma sa participe la o dezbatere la Universitatea din Copenhaga, relateaza Belga.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia…

- Viorel Badea, senator PNL ales in diaspora, l-a numit pe Klaus Iohannis „tradator“, intr-o postare pe Facebook, dupa ce seful statului a acceptat fara vreo urma de opozitie propunerea PSD pentru functia de prim-ministru, adica pe Viorica Dancila. Ulterior, senatorul a precizat pentru „Adevarul“ ca a…

- Viorel Badea, senator PNL ales in diaspora, l-a numit pe Klaus Iohannis „tradator“, intr-o postare pe Facebook, dupa ce seful statului a acceptat fara vreo urma de opozitie propunerea PSD pentru functia de prim-ministru, adica pe Viorica Dancila.

- Zeci de calareti au sarit prin flacari cu caii lor intr-un sat spaniol in aceasta saptamana, in cadrul unui festival anual despre care localnicii spun ca este parte integranta din cultura lor, dar pe care grupurile de protectie a animalelor il condamna, relateaza miercuri Reuters. Festivalul,…

- Autonomia Cataloniei va ramane suspendata, daca separatistul Carles Puigdemont va incerca sa guverneze de la Bruxelles, a avertizat, luni, seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, relateaza AFP, potrivit Jurnalul.ro.

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

- Fostul primar Radu Mazare, care a plecat din tara desi se afla sub control judiciar, sustine, intr-o scrisoare adresata “tuturor autoritatilor interesate din Romania”, ca a decis sa ceara azil politic in Madagascar pentru ca este “o tinta politica a statului paralel”, iar in Romania nu mai are “nicio…

- Carmen Franco, unica fiica a dictatorului spaniol de extrema dreapta Francisco Franco, a murit la Madrid la varsta de 91 de ani, au anuntat vineri biografa si unul dintre nepotii ei, citati de AFP. "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca ar vrea sa revina cat mai curand posibil in Catalonia.

- Fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont i-a solicitat sambata guvernului spaniol sa ii permita sa revina in Spania astfel incat el sa poata fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii Catalonia, din 23

- Rajoy mizase pe faptul ca partidele unioniste vor prelua controlul asupra guvernului regional catalan pe care l-a demis in octombrie pentru ca promova separarea Cataloniei de Spania."Sustinatorii independentei au pierdut din sprijin. Mai putin decat speram noi, dar au pierdut", a insistat…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus, vineri, premierului spaniol, Mariano Rajoy, o intrevedere in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile de joi in regiunea Catalonia.

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano…

- Seful guvernului spaniol Mariano Rajoy a respins vineri propunerea fostului lider secesionist Carles Puigdemont de a avea o intrevedere dupa victoria taberei separatiste in alegerile din Catalonia, informeaza AFP. Intrebat cu privire la propunerea de a dialoga lansata de Puigdemont la…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si aflat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus vineri sefului guvernului central spaniol, Mariano Rajoy, sa se intalneasca in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile care au avut loc joi in regiunea Catalonia, relateaza AFP si Reuters. …

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul Casei Regale iar Guvernul va da aviz negativ catre Parlament. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului roman.

- Justitia belgiana a anuntat joi incheierea procedurii care-i viza pe Carles Puigdemont si pe alti patru membri ai Executivului catalan destituit care s-au exilat in Belgia, in urma retragerii de catre Madrid a celor cinci mandate europene de arestare, a anuntat avocatul belgian al fostului presedinte…

- Spania afirma ca ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza agențiile internaționale de presa, potrivit Agerpres. Judecatorul de instrucție menține totuși mandatul de arestare spaniol impotriva lor, astfel ca ei vor fi reținuți…

- Curtea Suprema a Spaniei a retras mandatul internațional de arestare al premierului catalan demis, Carles Puigdemont, pe motiv ca și-a dovedit intenția de a se reîntoarce în Spania. De asemenea, același lucru s-a întâmplat și în cazul a patru membri din cabinetul sau. …

- Curtea Constitutionala a Spaniei a retras marti mandatele de arestare europene care vizeaza presedintele catalan destituit Carles Puigdemont, candidat la alegerile din 21 decembrie, si patru dintre fostii sai ministri regionari care au fugit impreuna cu el in Spania, a anuntat marti Curtea suprema,…

- Conducerea Camerei Deputaților a respins pentru a treia oara depunerea moțiunii simple a PNL pe Energie. Motiunea simpla pe Energie „Romania in bezna. Textul conține, potrivit reprezentanților majoritații parlamentare, „solicitari imperative” catre premier și incalca prevederile Regulamentului. Astfel,…

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare, vor ramane in Belgia cel putin pana la 21 decembrie, data la care sunt programate alegerile regionale din Catalonia, a anuntat avocatul Jaume Alonso-Cuevillas, conform eldiario.es.

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan, cu mandate europene de arestare pe numele lor, vor ramâne în Belgia cel putin pâna la 21 decembrie, atunci când vor avea loc alegerile regionale din Catalonia. Indiferent ce decizie va lua justitia belgiana…