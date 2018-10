Parlamentul Cataloniei a votat joi o rezolutie prin care solicita abolirea monarhiei in Spania, fapt ce a provocat o reactie dura din partea premierului spaniol Pedro Sanchez, care a amenintat cu inaintarea unei actiuni in justitie, calificand documentul adoptat de catre legislativul catalan drept 'inacceptabil', a transmis, din Madrid, AFP.



Miscarile separatiste si coalitia de stanga (antiindependenta) En Comu Podem (Impreuna Putem) si-au unit vocile pentru a vota in favoarea unei rezolutii in care condamna 'interventia regelui in conflictul catalan' si cer 'desfiintarea…