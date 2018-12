Parlamentul bulgar aproba gazoductul care va transporta gaze rusesti in UE

Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul construirii acestei noi instalatii militare are loc dupa un incident naval armat in care forte ruse au imobilizat, duminica, trei nave militare ucrainene, in largul Crimeei, si au luat prozonieri marinarii de la bord.Noua statie radar, in masura sa detecteze rachete balistice si…

- Parlamentul ucrainean a aprobat luni seara introducerea legii martiale in regiunile de frontiera cu Rusia, pentru o perioada de 30 de zile, pe fondul tensiunilor cu Moscova. Printre prevederile care ar putea fi impuse figureaza restrictii pentru militari si civili, masuri speciale de securitate la obiectivele…

- Grupul rus Gazprom a pus la punct planuri pentru a prelungi conducta de gaze naturale TurkStream in patru state din sudul si centrul Europei (Bulgaria, Serbia, Ungaria si Slovacia), informeaza un articol publicat joi in cotidianul rus "Kommersant". Gazoductul TurkStream este parte din eforturile…

- Noul gazoduct din Rusia va fi operational in 2019 si va transporta 31,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, a anuntat luni presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care a participat, alaturi de omologul sau rus Vladimir Putin, la o ceremonie ce a marcat finalizarea unei noi sectiuni…

- Potrivit Monitorului Apararii și Securitații, Consiliul de conducere al Ministerului Rus de Externe s-a reunit vineri, la Moscova, pentru a dezbate problema securitații in zona Marii Negre. Membrii Consiliului au constatat ”deteriorarea grava a situației” din regiune in ultimii ani, observand…

- Alianta Nord-Atlantica a intensificat misiunile de recunoastere in Marea Neagra si in Marea Baltica, afirma ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, avertizand ca Rusia si Belarus vor lua masuri pentru contracararea activitatilor NATO."Au fost identificate activitati intense pentru colectarea…

- Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) s-ar putea prabusi, daca ”dilema” scutului american antiracheta din Europa de Est ramane ”nerezolvata”, a amenintat marti, in presa rusa, directorul Departamentului neproliferarii si controlului armamentului din cadrul Ministerului rus de Externe Vladimir…

- Rusia lanseaza un exercițiu tactic in Marea Neagra și Crimeea, cu peste 50 de avioane, care fac parte din aviația strategica, și o duzina de nave, a anunțat Ministerul Apararii de la Moscova."O mie de soldati vor participa la exercitiul comun.