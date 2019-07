Parlamentul bulgar a respins veto-ul prezidential pe achizitia de avioane de lupta americane F-16 Parlamentul bulgar a respins, vineri, veto-ul exprimat de presedintele tarii, Rumen Radev, la achizitionarea a opt avioane de lupta F-16 din Statele Unite in valoare de 1,256 milioane de euro (1,256 milioane de dolari), cea mai mare achizitie militara a Bulgariei de la sfarsitul dictaturii comuniste din 1989.



Propunerea de respingere a veto-ului prezidential a fost sustinuta de 128 dintre cei 204 de deputati prezenti, informeaza EFE.



Achizitionarea avioanelor a fost aprobata vinerea trecuta de majoritatea parlamentara formata din partidul GERB si alianta nationalista "Patriotii".

Sursa articol si foto: business24.ro

