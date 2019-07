Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este pregatita sa livreze Turciei avioane de lupta multirol Su-35 in contextul in care SUA si-au anuntat intentia de a suspenda furnizarea de avioane cu reactie F-35 catre Ankara, a declarat joi Serghei Cemezov, directorul conglomeratului de stat Russian Technologies (Rostec), citat de dpa.…

- Goranov a spus ca Guvernul de la Sofia va propune luni modificarea tintei de deficit in bugetul de stat, adaugand ca Bulgaria intentioneaza sa plateasca imediat pentru avioanele de vanatoare, dar ca in bugetul de stat nu au fost alocate fonduri in acest scop."Suma care trebuie platita este…

- Ministerul Apararii de la Doha a anunțat, miercuri, ca doua avioane militare de antrenament s-au ciocnit in zbor deasupra Qatarului. Din fericire, pilotii au reusit sa se catapulteze. "In timpul unui zbor de antrenament a avut loc o coliziune intre doua avioane de antrenament si pilotii au reusit sa…

- Avioane de lupta rusesti au fost trimise pentru a intercepta bombardiere ale fortelor aeriene americane de tip B-52N care se apropiau de frontierele sudice si nord-vestice ale Rusiei, informeaza agentia rusa Sputnik.

- Batalia pentru putere in Republica Moldova s-a acutizat duminica, zi in care Curtea Constitutionala controlata de Vladimir Plahotniuc l-a suspendat pe presedintele Igor Dodon si a dizolvat Parlamentul, sef interimar al statului fiind numit Pavel Filip, arata hotnews.ro. Filip a anuntat alegeri anticipate…

- Japonia va cumpara 105 avioane de lupta americane F-35 suplimentar, a anuntat luni presedintele SUA, Donald Trump, in finalul intalnirii sale cu premierul nipon Shinzo Abe, cu ocazia vizitei pe care o efectueaza de sambata in Tara Soarelui Rasare, informeaza France Presse, transmite AGERPRES . ‘Statele…

- "Aeronavele ruse au ramas in spatiul aerian international si nu au intrat niciun moment in spatiul aerian suveran al SUA sau al Canadei", a comunicat NORAD (North American Aerospace Defense Command, comandamentul apararii aerospatiale nord-americane) printr-un mesaj in reteaua Twitter."Au…