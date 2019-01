Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic va dezbate si isi va exprima votul asupra planului B privind Brexit-ul al premierului Theresa May la 29 ianuarie, a anuntat joi presedinta Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, potrivit Reuters. Acordul initial propus de May, dupa ce a fost convenit cu Uniunea Europeana,…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a declarat joi ca este o sansa ca Parlamentul britanic sa voteze in favoarea acordului de Brexit in luna ianuarie, argumentand ca nu exista suficienta sustinere pentru un al doilea referendum, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Premierul…

- Ministrul de finante britanic Philip Hammond a declarat miercuri ca planul premierului Theresa May este cel mai bun pentru economie, declaratie ce survine inaintea unui raport guvernamental privind impactul pe care l-ar avea asupra economiei diferite scenarii privind Brexit-ul, relateaza Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May a cerut luni ”intregul adevar despre ceea ce s-a intamplat” in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in Consulatul Arabiei Saudite, la Istanbul, pe 2 octombrie, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Sunt sigura ca intregul Parlament mi se alatura,…