- Parlamentul britanic urmeaza sa fie suspendat pe o perioada de cinci saptamani, dupa ce deputatii se vor pronunta prin vot asupra unei motiuni a Guvernului care indeamna la organizarea unor alegeri legislative anticipate, luni seara, a anuntat un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, relateaza…

- Suspendarea pana la 14 octombrie va interveni indiferent de rezultatul votului, respectiv daca executivul va castiga sau nu, a precizat el. Aceasta masura a provocat un val de indignare in Marea Britanie cand a fost anuntata la sfarsitul lui august de Boris Johnson, acuzat ca a recurs la manevre pentru…

- Parlamentul britanic va fi suspendat pentru cinci saptamâni dupa votul de luni seara al deputatilor asupra unei motiuni care face apel la organizarea de alegeri legislative, a anuntat un purtator de cuvânt al prim-ministrului Boris Johnson, relateaza AFP,

- Cu o majoritate de 27 de voturi, 328 contra 301, parlamentul de la Londra a preluat temporar marți seara controlul asupra procesului Brexit, respingand planul lui Boris Johnson de a scoate Marea Britanie pe 31 octombrie din UE chiar și in absența unei ințelegeri cu celelalte 27 de țari.

- Premierul Marii Britanii, Boris Jonhson, a cerut suspendarea Parlamentului in incercarea de a bloca intervenția forului legislativ in procedurile legate de Brexit, fie prin blocarea unei ieșiri din UE fara un acord, fie blocarea cu totul a ieșirii. Deși un procedeu neobișnuit, primul-ministru are acoperirea…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson le va spune presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Angela Merkel ca parlamentul britanic nu poate opri Brexitul, relateaza ziarul Sunday Telegraph, preluat de Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Lovitura uriașa data de frații 'Dedeman'-…