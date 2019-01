Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ia in calcul varianta amanarii ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar in cazul in care Acordul pentru Brexit elaborat de Bruxelles și Guvernul Theresei May va fi respins de Parlamentul britanic, scrie The Guardian citand surse de la Bruxelles. UE considera tot mai irealizabil…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va afla intr-un „teritoriu necunoscut” daca Parlamentul britanic va respinge Acordul pentru Brexit negociat, adaugand ca si-a dublat eforturile pentru a obtine aprobarea parlamentarilor, relateaza Reuters.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza realizata de Iulian Chifu in contextul votului crucial care urmeaza a fi dat in Camera Comunelor in privința acordului incheiat de Marea Britanie cu UE.Adevarul: Marti are loc cel mai important vot din Parlamentul britanic…

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Donald…

- Victor Ciunca, un baiat roman in varsta de 11 ani care traieste in Marea Britanie, a discutat in Parlamentul britanic despre sanatatea mintala, in special a tinerilor, si a cerut Guvernului sa utilizeze fondurile alocate in mod eficient. El este fiul unor romani emigrati in Tara Galilor si a reprezentat…