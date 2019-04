Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic a fost obligat joi sa se inchida mai devreme din cauza apei care s-a revarsat in sala de sedinte printr-o gaura aparuta in Palatul Westminster, cladire gotica din secolul al XIX-lea, transmite Reuters. Deputatii erau in plina dezbatere pe tema politicii fiscale, cand apa a inceput…

- O petitie online care cere guvernului britanic sa renunte la Brexit a depasit joi cifra de un milion de semnaturi, inregistrand un succes fulminant a doua zi de la lansare, cu opt zile inaintea datei programate pentru iesirea Regatului Unit din UE, potrivit AFP. Victima a popularitatii sale, pagina…

- Este "posibila" o scurta amanare a Brexit-ului, insa doar daca parlamentul britanic va aproba acordul iesirii Regatului Unit din UE, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit AFP si DPA. Cu noua zile inaintea datei prevazute pentru Brexit, 29 martie, premierul britanic…

- Premierul britanic Theresa May va continua sa incerce sa modifice acordul de Brexit negociat cu UE pentru a se asigura ca Marea Britanie parasește Blocul comunitar pe 29 martie, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului de la Londra, dupa o infrangere simbolica suferita de May in Parlament,…

- Parlamentul britanic va avea pe 14 februarie inca o dezbatere pe tema Brexit-ului, in cadrul careia vor vota o motiune si, la fel cum s-a procedat la dezbaterea din 29 ianuarie, deputatii Camerei Comunelor vor putea propune amendamente la acordul de retragere pe care l-au respins pe 15 ianuarie cu…

- Cabinetul premierul britanic, Theresa May, a apreciat duminica "extrem de ingrijoratoare" presupusele comploturi puse la cale de parlamentari cu scopul de a-i retrage conducerea Brexit-ului in saptamana care urmeaza, transmite AFP. Duminica, presa a informat ca unii deputati intentioneaza…

- Parlamentul britanic va dezbate si isi va exprima votul asupra planului B privind Brexit-ul al premierului Theresa May la 29 ianuarie, a anuntat joi presedinta Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, potrivit Reuters. Acordul initial propus de May, dupa ce a fost convenit cu Uniunea Europeana,…