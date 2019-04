Parlamentul britanic a fost obligat joi sa se inchida mai devreme din cauza apei care s-a revarsat in sala de sedinte printr-o gaura aparuta in Palatul Westminster, cladire gotica din secolul al XIX-lea, transmite Reuters. Deputatii erau in plina dezbatere pe tema politicii fiscale, cand apa a inceput sa curga in cascada in zona presei de deasupra scaunelor parlamentarilor, obligandu-l pe speaker-ul adjunct, Lindsay Hoyle, sa suspende sedinta. Vorbind peste zgomotul provocat de apa care curgea, parlamentarul Justin Madders a spus: 'Sper sa-mi pot termina discursul inainte ca apa sa se opreasca.…