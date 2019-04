Parlamentul britanic o obliga pe Theresa May sa solicite o amanare de lunga durata a Brexitului

Camera Comunelor a aprobat un proiect de lege care o obliga pe Theresa May sa ceara o amanare de lunga durata a Brexitului si exclude posibilitatea unei iesiri din UE fara acord.



Parlamentarii au votat in favoarea proiectului de lege cu 315 voturi "pentru" si 310 voturi "impotriva", scrie The Guardian.



Proiectul de lege a fost depus de laburista Yvette Cooper si de Sir Oliver Letwin, un fost ministru conservator.



Cooper a descris proiectul de lege ca fiind o modalitate "simpla, practica si transparenta" de a sustine premierul in procesul de retragere.



Proiectul…