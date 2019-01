Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul pentru Brexit din partea UE, Michel Barnier, a afirmat miercuri ca o retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara niciun acord este scenariul implicit, iar faptul ca majoritatea Camerei Comunelor din Parlamentul britanic este impotriva acestei optiuni nu va schimba lucrurile, transmite…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters. "Ceea ce am vazut…

- Președintele Romaniei a avut vineri, 14 decembrie a.c., la Bruxelles, o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, doamna Theresa May. Au fost discutate in principal subiecte aflate pe agenda bilaterala și europeana, precum procesul de retragere a Marii Britanii…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca vor avea loc noi discutii cu Uniunea Europeana in urmatoarele zile pentru a obtine mai multe garantii asupra acordului privind Brexit-ul, la sfarsitul unui summit european la Bruxelles, relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Discutiile cu colegii…

- Premierul Theresa May va pleca la Bruxelles pentru a incerca sa renegocieze asa-numitul ''backstop'' pentru Irlanda de Nord, unul dintre elementele cheie ale acordului privind Brexitul incheiat cu Uniunea Europeana, prevedere care se loveste insa de o opozitie crescanda la Londra, a…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles.