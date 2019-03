Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o înțelegere în ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze, urmând ca Parlamentul britanic sa voteze marți noua forma a acordului de Brexit, relateaza Mediafax citând cotidianul…

- In ultima saptamana a avut loc, practic, un du-te-vino intre Londra și Bruxelles, tratative intense intre guvernul britanic și Uniunea Europeana, in speranța obținerii de catre dna Theresa May a unor modificari in textul acordului Brexit care sa ofere mai multe garanții deputaților britanici in chestiuni…

- Premierul britanic Theresa May merge azi la Bruxelles unde se intalneste cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, pentru a cere redeschiderea negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, o va gazdui pe May la doar 24 de ore de intalnirea sa cu premierul irlandez Leo Varadkar. May este asteptata sa ceara redeschiderea acordului privind Brexitul, dupa ce parlamentul britanic a cerut oficial acest lucru saptamana trecuta, pentru…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…

- "Respectam decizia Marii Britanii de a se retrage din Uniunea Europeana, dar trebuie sa ne asiguram in acelasi timp ca vom limita consecintele negative generate de aceasta retragere. Cel mai eficient instrument in acest sens il reprezinta acordul de retragere agreat la nivel politic de liderii UE…

- Liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn a acuzat-o luni pe sefa guvernului britanic Theresa May ca incearca sa ''santajeze'' parlamentarii pentru a-i sustine acordul incheiat cu Bruxellesul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza dpa. Jeremy Corbyn…