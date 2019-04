Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane care se opun intarzierii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana protesteaza vineri in centrul Londrei, in timp ce Camera Comunelor a respins pentru a treia oara acordul Brexit negociat de premierul Theresa May, relateaza Reuters.

- Parlamentarii britanici au votat luni un amendament care le permite sa influenteze procesul Brexit-ului, un nou afront adus guvernului condus de Theresa May, dupa ce prim-ministrul a repetat ca se opune acestei posibilitati, transmit Reuters si AFP. Acest amendament, pentru care 329 de…

- Uniunea Europeana va accepta cererea guvernului de la Londra pentru o amanare a Brexit-ului, insa numai pana la data de 22 mai si numai daca parlamentul britanic voteaza saptamana viitoare acordul deja convenit privind retragerea Regatului Unit din UE, dar respins deja de doua ori de Camera Comunelor,…

- Cabinetul de miniștri condus de prim-ministrul britanic Theresa May susține ultimele modificari aduse acordului Brexit privind granița irlandeza, a transmis marți purtatorul de cuvant al premierului, citat de Reuters preluata de mediafax.De asemenea, miniștrii au subliniat „importanța majora”…

- Prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a declarat vineri ca este puțin probabil ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana în data de 29 martie fara un acord, relateaza agenția de presa Reuters citata de Mediafax.„Cred ca este puțin probabil ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea…

- Camera Comunelor a respins, miercuri seara, un amendament propus de Partidul National Scotian prin care se solicita guvernului britanic sa excluda o iesire din Uniunea Europeana fara un acord, in orice circumstanta, transmite Reuters. Impotriva amendamentului K au votat 324 de deputati, iar in favoarea…

- Parlamentul britanic va dezbate si isi va exprima votul asupra planului B privind Brexit-ul al premierului Theresa May la 29 ianuarie, a anuntat joi presedinta Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, potrivit Reuters. Acordul initial propus de May, dupa ce a fost convenit cu Uniunea Europeana,…

- Sefa executivului britanic Theresa May a avertizat cu privire la ''o incalcare catastrofala si de neiertat a democratiei'' daca parlamentarii tarii sale resping acordul privind Brexit-ul si daca Marea Britanie ramane in Uniunea Europeana, informeaza duminica Press Association preluat de agerpres.Citește…