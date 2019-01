Parlamentul britanic a votat modificarea acordului stabilit deja cu UE pentru Brexit, desi acesta nu este negociabil Parlamentul britanic a votat marti seara in favoarea unei propuneri legislative care prevede inlocuirea controalelor vamale de la granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord cu masuri alternative, relateaza BBC si Reuters.



Amendamentul, adoptat cu 317 voturi pentru si 301 impotriva, a fost propus de parlamentarul conservator Graham Brady.



Aprobarea amendamentului intareste pozitia prim-ministrului britanic Theresa May in cadrul discutiilor de la Bruxelles, in contextul in care aceasta doreste renegocierea acordului.



