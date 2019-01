Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor a respins la limita, miercuri seara, motiunea de cenzura depusa de opozitia laburista la adresa Guvernului Theresa May, care ramane astfel in functie si incearca sa gaseasca solutii...

- Camera Comunelor a respins la limita, miercuri seara, motiunea de cenzura depusa de opozitia laburista la adresa Guvernului Theresa May, care ramane astfel in functie si incearca sa gaseasca solutii pentru depasirea impasului in procedura Brexit.

- Camera Comunelor a respins la limita, miercuri seara, motiunea de cenzura depusa de opozitia laburista la adresa Guvernului Theresa May, care ramane astfel in functie si incearca sa gaseasca solutii pentru depasirea impasului in procedura Brexit.știre in curs de actualizare Citește…

- Camera Comunelor a respins la limita, miercuri seara, motiunea de cenzura depusa de opozitia laburista la adresa Guvernului Theresa May, care ramâne, astfel, în functie si încearca sa gaseasca solutii pentru depasirea impasului

- Partidul nationalist irlandez aliat in parlamentul de la Londra al guvernului condus de Theresa May o va sprijini miercuri pe aceasta cu prilejul votului pe marginea motiunii de cenzura, a afirmat un purtator de cuvant al Partidul Democratic Unionist (DUP), citat de Reuters. Liderul opozitiei…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit. Cu doar doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana, Camera Comunelor…

- Camera Comunelor se va pronunta marti pe tema Acordului Brexit, insa exista semnale clare ca acordul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand sub semnul intrebarii modul in care Marea Britanie va iesi din UE, ori chiar daca va mai parasi Blocul comunitar.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va afla intr-un „teritoriu necunoscut” daca Parlamentul britanic va respinge Acordul pentru Brexit negociat, adaugand ca si-a dublat eforturile pentru a obtine aprobarea parlamentarilor, relateaza Reuters.