Editorial: FC Viitorul, din nou campioana a Romaniei? De ce nu?

Sunt sanse ca miracolul din sezonul 2016 2017 al Ligii 1, prin care FC Viitorul a devenit campioana a Romaniei, sa se repete si la finele acestei stagiuni De ce nu Echipa lui Hagi a debutat in turneul play off cu o victorie pe terenul FCSB, iar in meciul urmator primeste la… [citeste mai departe]