Stiri pe aceeasi tema

- Deputații au votat azi proiectul legii pensiilor, inițiat de Lia Olguța Vasilescu, in ciuda faptului ca FMI și Comisia Europeana au avertizat ca majorarile ar putea deveni nesustenabile. Impactul buegar va fi de 8 miliarde de lei in acest an și de 25 miliarde de lei in 2020. Cristian Tudorescu Managing…

- ARAD. Ziua Drapelului Național s-a sarbatorit miercuri, 26 iunie, și a fost marcata și la Arad printr-o ceremonie de inalțare a unui drapel nou pe catargul aflat in vecinatatea Palatului Administrativ, spre Palatul Cenad. Evenimentul, organizat de Instituția Prefectului – Județul Arad impreuna…

- "Drapelul reprezinta nu numai unul dintre semnele conventional distinctive ale unui stat, ci si un element simbolic fundamental care stimuleaza si aduna in jurul sau energiile pozitive ale natiunii, puse in slujba idealurilor acesteia", arata sursa citata. MAE aminteste ca drapelul national…

- Modificarea Legii dialogului social este fortata de Guvern printr-un simulacru de negociere cu partenerii sociali. Respins de Senatul in noiembrie 2018, proiectul de modificare este in prezent inregistrat pentru...

- Belgia a extradat un cetațean rus care a luptat pentru organizația terorista Stat Islamic, a informat miercuri serviciul de presa al Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), relateaza site-ul agenției Tass preluat de mediafax."FSB a organizat, impreuna cu cabinetul procurorului general,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca parlamentarii procedeaza corect, prin blocarea in Legislativ a legii vaccinarii. Asta in timp ce, in Romania, numarul copiilor morti de rujeola a ajuns la 60. Am intrebat-o pe Sorina Pintea, la Palatul Victoria, de ce acest blocaj, pentru o lege atat…

- Doi membri ai gruparii extremiste Stat Islamic au fost ucisi dupa ce au intrat in Irak din Siria vecina, a declarat marti un oficial din domeniul securitatii, relateaza DPA. "O unitate a armatei irakiene a ucis doi membri ai DAESH (Statul Islamic - n.r.) care s-au infiltrat din teritoriile…

- "O unitate a armatei irakiene a ucis doi membri ai DAESH (Statul Islamic - n.r.) care s-au infiltrat din teritoriile siriene in districtul al-Hadar din sud-vestul orasului Mosul", a spus capitanul Ahmed al-Obaidi.Intr-un incident separat, un membru al Statului Islamic si sotia sa au fost…