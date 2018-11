Parlamentul a votat un nou vicepremier

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul bulgar a votat miercuri in favoarea preluarii de catre Mariana Nikolova a postului de vicepremier in urma demisiei, saptamana trecuta, a lui Valeri Simeonov, dupa mai multe saptamani de proteste legate de remarci facute de acesta la adresa mamelor unor copii cu dizabilitati, informeaza…

- Vicepremierul bulgar Valeri Simeonov a demisionat vineri, dupa cateva saptamani de proteste de strada impotriva declaratiilor sale despre activistii pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati, informeaza Reuters. "Imi inaintez demisia ca urmare a campaniei continue de presa impotriva mea", a anuntat…

- Romania, Polonia si Ungaria ar putea fi afectate semnificativ de Brexit, arata un nou raport ING, deoarece schimbarile la nivelul principalelor lanturi de aprovizionare si scaderea sumelor de bani trimise de expati se adauga potentialei reduceri de 20% a fondurilor europene alocate acestor tari.…

- Procurorii bulgari au anuntat miercuri ca l-au inculpat pe seful Agentiei de stat pentru bulgarii din strainatate, in cadrul anchetei privind reteaua de coruptie care le-a permis unor cetateni straini sa obtina pasapoarte bulgare si sa calatoreasca fara viza in Uniunea Europeana, transmite Reuters.…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta – Serviciul Prevenirea si Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere, Compartimentul Sprijin Operativ si Sectorul Politiei de Frontiera Ostrov au desfasurat o actiune pe linia combaterii migratiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in trafic, un cetatean bulgar care transporta, cu un autoturism inmatriculat in Bulgaria, sase irakieni, pe care intentiona sa ii transporte ilegal pana in Germania.Fata de cetateanul bulgar, Judecatorul de Drepturi si Libertati din cadrul…

- Polonia a anuntat ca va bloca orice sanctiune impusa de Uniunea Europeana asupra Ungariei, care este acuzata ca nu respecta regulile blocului european privind democratia, scrie Reuters. „Fiecare tara are dreptul suveran sa faca informele interne pe care le considera potrivite”, a comunicat Ministerul…

- Partidul Socialistilor felicita cetatenii tarii cu ocazia celor 27 de ani de independenta a Republicii Moldova. Intr-o declaratie remisa presei, formatiunea regreta ca atat actuala guvernare, cat si unele forte politice folosesc una dintre cele mai importante sarbatori in propriile scopuri politice,…