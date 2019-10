Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Romaniei, in calitate de camera decizionala, a votat luni un proiect al parlamentarului PSD Liviu Pop prin care este stabilit numarul de ore pentru cele trei cicluri din invațamantul preuniversitar, informeaza edupedu.ro. Proiectul de lege votat de catre senatori prevede “in medie” 20 de ore…

- Conform votului electronic inregistrat pe site-ul Senatului, proiectul a fost votat de toti cei 43 de senatori PSD prezenti si de trei neafiliati. Toti senatorii PNL si USR au votat impotriva, iar toti senatorii UDMR s-au abtinut. Senatorul PSD Liviu Pop este cel care a a depus proiectul pentru instituirea…

- Parlamentul Italiei a votat marti sa reduca numarul deputatilor si senatorilor cu mai mult de o treime. Initiativa reformei apartine partidului Miscarii 5 Stele si va avea un important impact asupra peisajului politic italian, conform Reuters.

- Legea, care a fost sustinuta de aproape toate partidele politice, cere ca numarul de locuri in camera inferioara a legislativului italian (Camera Deputatilor) sa fie redus de la 630, in prezent, la 400, iar in camera superioara (Senat) de la 315, in prezent, la 200. M5S a mentionat ca reducerea, care…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, aprobarea OUG 5/2019 care prevede instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locala, etapa a II-a. Proiectul a fost adoptat cu 220 de voturi "pentru", 20 "impotriva" și 33 de abțineri.Camera Deputaților a adoptat, miercuri,…

