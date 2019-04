Camera Deputaților a votat, miercuri, modificarea OUG 111/2010 prin care indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, in cazul in care mamele nasc alt copil in 12 luni de la finalizarea concediului maternal, nu va putea sa fie mai mica decat indemnizația primita pentru copilul nascut anterior. Proiectul a fost adoptat cu unanimitatea celor 254 de deputați […] Articolul Parlamentul a votat modificarea OUG privind indemnizația pentru creșterea copilului. Ce trebuie sa știe proaspetele mamici a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .