Stiri pe aceeasi tema

- "Nu putem decat sa salutam aceasta chestiune. Sper sa nu fie la fel de folositoare ca si apa de ploaie. Guvernul Romaniei trebuie sa inteleaga ca acest vot in Parlament obliga ca, in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, sa fie dusa la indeplinire aceasta masura prin demararea…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, cu 261 de voturi “pentru”, doua ”impotriva” si cinci abtineri, proiectul de lege privind aprobarea realizarii autostrazii Iasi-Targu Mures, cunoscuta si sub numele de Autostrada Unirii. Potrivit proiectului, care a fost initiat de parlamentari ai PMP si semnat…

- Proiectul a intrunit 261 de voturi „pentru”, doua voturi contra și 5 abțineri.„Obiectivul de investiții Autostrada Unirii se finanțeaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor din credite externe și din fonduri europene nerambursabile și/sau prin parteneriat public/privat.…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, cu 261 de voturi "pentru", doua "impotriva" si cinci abtineri, proiectul de lege privind aprobarea realizarii autostrazii Iasi-Targu Mures - Autostrada Unirii. Potrivit proiectului, iniţiat de parlamentari ai PMP şi semnat de reprezentanţi…

- Vot final in Parlament, pe Autostrada Unirii, Iasi-Targu Mures. Este prima autostrada care ar urma sa se contruiasca printr-o lege, daca proiectul va fi promulgat de presedintele Klaus Iohannis. Autostrada Unirii ar urma sa se finanteze de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor,…

- Raportul de admitere acordat legii de modificare si completare a Codului de procedura civila si a altor acte normative a fost adoptat de comisie cu unanimitate de voturi."Au fost doua amendamente rezultate din decizia CCR. Curtea a precizat ca la doua articole trebuie sa fim mai expliciti,…

- Camera Deputatilor a adoptat, pe articole, proiectul de lege privind aprobarea realizarii autostrazii Iasi-Targu Mures – Autostrada Unirii, urmand ca votul final sa fie dat maine. Potrivit proiectului, initiat de parlamentari ai PMP si semnat de reprezentanti ai tuturor formatiunilor politice, Autostrada…

- Potrivit proiectului, initiat de parlamentari ai PMP si semnat de reprezentanti ai tuturor formatiunilor politice, Autostrada Unirii incepe la granita Romaniei cu Republica Moldova printr-un nou pod peste raul Prut si se termina printr-o conexiune cu autostrada A3 Brasov - Bors, in apropierea orasului…