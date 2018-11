Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind aprobarea executarii obiectivului de investitii Autostrada Iasi-Targu Mures, denumita „Autostrada Unirii”, ce urmeaza a fi finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

- Zi importanta pentru zona Moldovei in Camera Deputatilor. Parlamentarii sunt chemati sa voteze legea privind constructia autostrazii Iasi-Targu Mures. Camera Deputatilor este for decizional in acest caz. Legea a trecut tacit de Senat. De mentionat ca o Lege pentru Autostrada Unirii ar fi un castig notabil,…

- UPDATE – 7.11.2018, ora 8:41 Proiectul de lege pentru construirea Autostrazii Targu Mures – Iasi – Ungheni va fi votat, astazi, in Plenul Camerei Deputatilor. Daca initiativa legislativa pentru realizarea autostrazii A 8 va fi aprobata, Ministerul Transporturilor are la dispozitie o luna pentru a…

- Camera Deputatilor a adoptat, pe articole, proiectul de lege privind aprobarea realizarii autostrazii Iasi-Targu Mures – Autostrada Unirii, urmand ca votul final sa fie dat maine. Potrivit proiectului, initiat de parlamentari ai PMP si semnat de reprezentanti ai tuturor formatiunilor politice, Autostrada…

- Potrivit proiectului, initiat de parlamentari ai PMP si semnat de reprezentanti ai tuturor formatiunilor politice, Autostrada Unirii incepe la granita Romaniei cu Republica Moldova printr-un nou pod peste raul Prut si se termina printr-o conexiune cu autostrada A3 Brasov - Bors, in apropierea orasului…

- Camera Deputaților a votat, miercuri, o cerere de reexamniare, la solicitarea CCR, cu privire la Legea educației naționale, in legatura cu detașarea personalului didactic titular din invațamantul preuniversitar și clarificarea unor aspecte privind titularizarea cadrelor.Proiectul de lege are ca ...

- Vasile Banescu (purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane) nota 7 – Biserica putea sa mobilizeze mai multe persoane la referendum. Trebuia sa deslușeasca pe litere pana ințelegea fiecare om intrebarea de pe buletinul de vot. Toți au mers cu frana trasa. Nici PSD nu și-a mobilizat electoratul, care…

- Deputații din majoritatea parlamentara PSD-ALDE, impreuna cu UDMR, au adoptat miercuri modificari la regulamentul forului legislativ care prevad, printre altele, faptul ca deputații care "tulbura" activitatea unei ședințe vor fi scoși din sala cu ajutorul personalului Direcției Afaceri Interne. De asemenea,…